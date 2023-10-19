Лукашенко: в Беларуси есть все технологии, чтобы поднять Экваториальную Гвинею на более высокий уровень
Новости Беларуси. В основе всего – сильная экономика. 19 октября во Дворце Независимости состоялись две знаковые встречи, с делегацией из Мордовии и министром иностранных дел Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если с российским регионом взаимный товарооборот достиг рекордных цифр, бизнесу интересно даже прямое авиасообщение, то с африканскими партнерами все впереди, но тоже речь о высшем пилотаже белорусской науки.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Непаханое поле – в буквальном смысле звучит касаемо стран Дальней Дуги. Африка стала нам ближе. Пока во Дворце Независимости переговоры с делегацией из Мордовии, в МИДе глава внешнеполитического ведомства встречается с коллегой из Экваториальной Гвинеи.
Беларусь и Экваториальная Гвинея будут сотрудничать в сфере здравоохранения.
Тон задала недавняя встреча президентов. Создание производственно-логистического хаба. Пока европейцы развивают демагогию о ЦУР, Минск готов предоставлять технологии и опыт для устойчивого развития сельского хозяйства. Промышленность, здравоохранение и фармацевтика. По всем направлениям будут созданы рабочие группы комиссии Беларуси и Экваториальной Гвинеи по торгово-экономическому сотрудничеству. Вскоре появится дорожная карта.
Симеон Ойоно Эсоно Анге, министр иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи:
Беларусь обладает передовыми технологиями, которыми мы не обладаем в Экваториальной Гвинее. И в рамках проведенного заседания совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству мы договорились, что белорусская сторона благодаря имеющимся технологиям позволит диверсифицировать экономическое развитие Экваториальной Гвинеи.
Сотрудничать с Минском хотят разные страны и регионы. Приглашение от руководителя Экваториальной Гвинеи сегодня передано нашему Президенту. Предстоит официальный визит.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Беларуси есть все технологии, чтобы поднять вашу страну на более высокий уровень. Вы в этом очень заинтересованы, мы также. Суть наших предложений заключается в том (и я так же говорил во время визита вашего Президента), что мы готовы не только продавать вам продукцию, в которой вы нуждаетесь, мы готовы не только передавать вам технологии, но мы готовы обучить ваших людей работать в условиях этих технологий. И хорошо было бы (это второе направление), если бы у нас с вами получилось создать такую производственную базу в Экваториальной Гвинее, которая смогла бы работать хотя бы на соседние государства.
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