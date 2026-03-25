Могилев строит будущее – в областном центре обновляют городскую инфраструктуру

Исторические стены обретают новую жизнь, а на месте пустырей вырастают современные кварталы. Новые точки на карте соединены транспортными артериями. Именно так происходит преображение Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2026 году в областном центре планируется ввести 180 тысяч квадратных метров жилья. Продолжится строительство внутригородской кольцевой дороги – долгожданный подарок для автомобилистов, свои двери откроет новая школа. А на реке Дубровенке создадут танцующий фонтан, который, без сомнения, станет одной из визитных карточек города. Параллельно в работе больше десятка важных объектов, которые заметно изменят лицо города и добавят лоска любимым местам горожан.

Движение стрелок на башенных часах в Могилеве всегда олицетворяло не только ход истории, но и пульс самого здания. Да, часы время от времени останавливались и требовали ремонта, как и сам дом. Он находится почти в центре города. Считай, лицо Могилева. Но капитального ремонта не видел 78 лет. Его реконструкция, которая началась в 2025 году, стала самой дорогой в области за последние годы. В разрез с обычным капремонтом, который обходится в полмиллиона рублей, этот потянул порядка 7 миллионов. Все, чтобы сохранить исторический фасад здания и создать комфортные условия для жильцов.

Очень здесь еще проблема с проводкой. У нас были ограничены, скажем так, автоматы. Их ограничили на 10 ампер. То есть нельзя было включать больше трех электроприборов, например, дома.

Ребята все очень культурные. Вопросов нет, если что-то попросишь. Я, например, на пятом этаже, говорю: обратите внимание, у меня течет по стене. Они говорят: да, у вас здесь отошла штукатурка. Смотрю, еду с дачи – все заштукатурено. То есть вопросов нет.

Ремонт идет в историческом центре, что накладывает особые требования. Важно сохранить архитектурную лепнину. Но в ремонтных работах есть свои сложности. У строителей почти нет места для маневра. С одной стороны – это только пешеходная зона, с другой – маленький двор. А ведь ежедневно здесь работают три крана, вышки и порядка 100 человек. Идет полная замена кровли – это порядка 4 тысяч квадратных метров. Ремонт 80 балконов. В подвалах обновляют систему канализации и отопления.