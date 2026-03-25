Подробности ЧП в жилом доме под Гродно – кто виновник взрыва и как помогли жильцам?

Следственный комитет проводит проверку по факту взрыва в 4-квартирном доме в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате вспышки газовоздушной смеси здание получило серьезные повреждения и обгорело, пострадал мужчина – хозяин квартиры, где и случилось ЧП, он в реанимации. Сейчас главная задача служб – выяснить, что стало причиной взрыва. От этого зависит, кто возместит жильцам ущерб. Ведь на данный момент дом непригоден для проживания. В ситуации разбиралась Галина Буро.

Дым из окон, обрушенные стены – такая страшная картина ждала жильцов 4-квартирного дома в деревне Казимировка после возвращения с работы. Спасатели оперативно потушили пожар. В жилом доме Гродненского района произошла вспышка газовоздушной смеси.

Денис Макаревич, старший помощник начальника центра оперативного управления Гродненского городского отдела МЧС:

К прибытию подразделения было обнаружено частичное обрушение жилого дома, стены и перекрытия, а также повторное возгорание и горение на втором этаже. К горению привела вспышка газовоздушной смеси в квартире на втором этаже. Взрыв услышала вся деревня. Соседи выбежали из домов – на обломках здания увидели хозяина квартиры.

Мужчину увезла скорая помощь. Соседи говорят, что из-за него весь дом давно жил как на пороховой бочке. Он вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным и не единожды затапливал соседей.

Сергей Миклашевич, пострадавший:

Он сидел всю зиму без отопления. Здесь вода у них. Такие же, как он, приходили, сломали трубу, соседку затопили. В момент ЧП большинство жильцов были на работе. Лишь в квартире на первом этаже находилась 12-летняя девочка, после взрыва она смогла выбраться из дома через балкон. Ребенок чудом не пострадал.

Галина Буро, корреспондент:

Взрывная волна была такой силы, что пострадали даже соседние здания. Например, в этом доме в окне лопнули стекла. Повезло, что в квартире никто не живет. Местная власть предложила жильцам временный приют, но люди решили переехать к родственникам. Правда, пока не понимают, как надолго и что им делать дальше. Квартиры были в собственности, но не все застрахованы. Следственный комитет проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме под Гродно.