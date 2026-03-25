Подробности ЧП в жилом доме под Гродно – кто виновник взрыва и как помогли жильцам?
Следственный комитет проводит проверку по факту взрыва в 4-квартирном доме в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате вспышки газовоздушной смеси здание получило серьезные повреждения и обгорело, пострадал мужчина – хозяин квартиры, где и случилось ЧП, он в реанимации. Сейчас главная задача служб – выяснить, что стало причиной взрыва. От этого зависит, кто возместит жильцам ущерб. Ведь на данный момент дом непригоден для проживания.
В ситуации разбиралась Галина Буро.
Дым из окон, обрушенные стены – такая страшная картина ждала жильцов 4-квартирного дома в деревне Казимировка после возвращения с работы. Спасатели оперативно потушили пожар.
В жилом доме Гродненского района произошла вспышка газовоздушной смеси.
Денис Макаревич, старший помощник начальника центра оперативного управления Гродненского городского отдела МЧС:
К прибытию подразделения было обнаружено частичное обрушение жилого дома, стены и перекрытия, а также повторное возгорание и горение на втором этаже.
К горению привела вспышка газовоздушной смеси в квартире на втором этаже. Взрыв услышала вся деревня. Соседи выбежали из домов – на обломках здания увидели хозяина квартиры.
Мужчину увезла скорая помощь. Соседи говорят, что из-за него весь дом давно жил как на пороховой бочке. Он вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным и не единожды затапливал соседей.
Сергей Миклашевич, пострадавший:
Он сидел всю зиму без отопления. Здесь вода у них. Такие же, как он, приходили, сломали трубу, соседку затопили.
В момент ЧП большинство жильцов были на работе. Лишь в квартире на первом этаже находилась 12-летняя девочка, после взрыва она смогла выбраться из дома через балкон. Ребенок чудом не пострадал.
Галина Буро, корреспондент:
Взрывная волна была такой силы, что пострадали даже соседние здания. Например, в этом доме в окне лопнули стекла. Повезло, что в квартире никто не живет.
Местная власть предложила жильцам временный приют, но люди решили переехать к родственникам. Правда, пока не понимают, как надолго и что им делать дальше. Квартиры были в собственности, но не все застрахованы.
Следственный комитет проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме под Гродно.
Александр Сафиуллин, заместитель председателя Гродненского райисполкома:
Мы не бросим людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в любом случае, невзирая, какое это жилье. Если есть необходимость их размещения, мы их разместим. Что касается компенсаций, то это будет после выводов следственных органов. На основании заключения о состоянии строительных конструкций будут приниматься те или иные решения.
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