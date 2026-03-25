В Смиловичах прошло выездное мероприятие с участием депутатов Палаты представителей

Не только современные технологии. Кадры, как известно, решают все. Особенно важно это правило в агропромышленном комплексе. Подготовка специалистов для АПК, цифровизация отрасли, а также законодательные новеллы – спектр тем, которые сегодня, 25 марта, обсуждали в Червенском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поселке Смиловичи прошло выездное мероприятие с участием депутатов Палаты представителей. Выбор учебного заведения в качестве площадки для обсуждения аграрного образования не случаен. Это одно из старейших профильных учреждений страны. Сегодня здесь выпускают специалистов по шести востребованным специальностям. Главная гордость учебного заведения – Центр компетенций, где подготовка кадров ведется с учетом прямых запросов организаций-заказчиков.

Вадим Андросик, учащийся Смиловичского государственного колледжа:

За три года обучения у меня никаких вопросов не было, проблем особо тоже. Интересно было, достаточно подробно все объясняют и доступным языком. Довольно-таки хорошо нас готовят, подготовка на высшем уровне. Квалифицированные кадры, безупречная дисциплина, модернизация производства – вот слагаемые успеха в АПК. На это делает акцент и глава государства. Сельское хозяйство постоянно в фокусе особого внимания Президента. Стоит задача кардинально улучшить подготовку кадров в этой сфере, ориентируясь на реальные потребности хозяйств. Это также напомнил Игорь Сергеенко.

Новации в законодательстве о дорожном движении сегодня также стали предметом разговора. Теперь 17-летние учащиеся колледжей могут во время практики работать на тракторах и комбайнах. Уже в 2026 году к посевным работам будут привлечены около 700 выпускников и практикантов.

Юрий Корсик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Именно целевая подготовка сегодня позволяет определить молодому человеку приоритетное место, где он может работать, нанимателю в процессе обучения увидеть этого молодого человека в работе, а учреждению образования готовить предметно, практикоориентированно и адресно для этого нанимателя.