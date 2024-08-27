Таунхаусы и новая школа на 1,2 тыс. учеников – как «Минск-Мир» меняет облик города?

В многофункциональном комплексе «Минск-Мир» новая стройка. В одном из кварталов начато возведение малоэтажных домов – так называемых таунхаусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это новинка района. Здесь же появится и современная школа. Рабочие также приступили к монтажу стеклянного фасада Международного финансового коммерческого центра. Что нового и какие перспективы – в нашем следующем сюжете.

«Минск-Мир» – комплекс, который изменил облик города. Новые решения и стандарты. Стиль жизни. В одном из кварталов начато возведение новых малоэтажных жилых домов, так называемых таунхаусов. И это еще одно важное предложение в многофункциональном комплексе.

Владимир Рафальский, заместитель директора компании «Дана Астра»:

Это одноквартирные блокированные жилые дома. Всего в этом квартале будет размещено 36 таунхаусов. Это комфортное современное жилье. Все проектные решения проработаны с учетом всех современных мировых тенденций. В составе таунхаусов предусмотрены жилые помещения, предусмотрены встроенные гаражи, возможность, скажем так, выйти на свою территорию, на газон. Эта локация, мы считаем, одна из самых комфортных, одна из самых привлекательных и престижных в составе комплекса «Минск-Мир».

Таунхаусы расположены вблизи новой рекреационной зоны на берегу реки. Малоэтажная застройка по проекту займет три квартала, которые относятся к категории «премиум». Также здесь будет и новая школа. Работы по ее возведению идут параллельно со строительством домов. Рассчитана она будет на 1,2 тысячи учащихся. Проект современный. Школа будет с бассейном и просторными спортивными залами.

Строительство многофункционального комплекса «Минск-Мир» идет строго с соблюдением сроков. Вместе с жилыми домами – а их построено уже более 120-ти – возводятся общественные и коммерческие помещения. Сдан в эксплуатацию торгово-общественный центр «Авиа Молл». А на объекте «Международный финансовый коммерческий центр» приступили к монтажу фасада. Это самое высокое здание в Минске и стране. 42 этажа и впоследствии особый правовой режим для резидентов. Разрабатываются условия, которые поставят Международный финансовый коммерческий центр в один ряд с такими же центрами в Дубае, Гонконге и Сингапуре. Уже сегодня иностранные инвесторы заинтересованы в данной концепции.

Павел Овчаров, заместитель директора компании «Дана Астра»:

Мы работаем с 80 странами мира по привлечению инвесторов сюда, в Республику Беларусь. В самых разных отраслях нашей экономики. Работая над строительством пяти башен Международного финансово и коммерческого центра, мы сегодня уже думаем над законодательной базой и воплощением в жизнь нашего финансового центра. Интерес уже проявлен.

Как в других финансовых центрах, в Международном финансовом коммерческом центре в Минске резиденты будут применять английское право.