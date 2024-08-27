«Нам брошен очередной серьёзный вызов». Лукашенко о безопасности детей в интернете

Беларусь живет в очень тяжелый период и всем надо думать, как удержать страну. А начинается все с учителей. Об этом сегодня, 27 августа, заявил Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками этого большого и серьезного разговора, который вышел за границы обсуждения исключительно образовательной отрасли, стали без малого 2 600 человек: от чиновников до преподавателей.

Беларусь – образовательно ориентированное государство. Если в цифрах, то за три года в систему образования направлено 300 миллиардов рублей, за это же время 73 учреждения образования либо построили, либо капитально отремонтировали. В новом учебном году этот список пополнят еще девять зданий. За два года закуплено 700 школьных автобусов.