Лукашенко: упрекают в том, что я бываю только у православных и не бываю у католиков. Куда зовут, туда и хожу

Авторитет церкви и роль государства в его укреплении, важность нравственных ориентиров и как не дать втянуть православие в политические игры. Откровенный диалог состоялся между Президентом и священнослужителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принять участие в Синоде Белорусской православной церкви главу государства пригласил митрополит Вениамин. Встреча имела особую важность с учетом геополитической обстановки, а также ситуации, которую переживает мировое православие. Без преувеличения – она сложная. В Украине разворачиваются религиозные противостояния, на святой земле Ближнего Востока не затухает, но разгорается трагедия. Втянуть в эти конфликты пытаются все больше стран. Как подчеркнул Президент, самые кровопролитные войны на земле начинались на почве религиозных разногласий. Эту карту и сегодня разыгрывают идеологи цветных революций. Подробности откровенного разговора в материале нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Так звучит симфония Гофмана, а так выглядит симфония «Принцип отношений между властью и церковью времен расцвета Византии». В этом звучании состояние согласия, гармонии и синергии. Учтивость Экзарха, небольшая молитва в храме Всех Белорусских Святых. В сонме небесных заступников Беларуси почти 80 человек. Это свидетельство богатой духовной жизни нашего народа. День белорусских святых учрежден чаяниями владыки Филарета. Он проникся душой белорусского народа, стал столпом нашей церкви. Именно любовь к Беларуси объединили Экзарха и Президента.

Сначала в Овальном зале, а потом на ниве государственного служения. Оба являются патриархами становления нынешней Беларуси и отношения к простому человеку.

Подходят простые женщины, мужички, складывают свои руки под благословение, а руки эти, хлебопашцев руки. Президент с любовью относился к владыке и с благодарностью помнит о нем. Даже дни разговора и теплые беседы проходили именно в этих интерьерах. Наш Филарет проводил особенно последние годы в этих двух-трех помещениях. Спальня, рабочий кабинет, библиотека. Глава государства позже поблагодарит за то, что здесь сохранили дух Филарета.

Здесь старались все сохранить. Единственное, что уменьшили количество книг. Они и на полу, и на этажерках были. Тон гармоничному звучанию между государством и церковью задали Александр Лукашенко и владыка Филарет. У нынешнего Экзарха задача сохранить высокие ноты этой симфонии.