Открыла ИП, ведёт блог и пишет книгу. Рассказываем о талантливом бухгалтере из Беларуси

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Наталия Завицкая, директор компании, председатель бизнес-крыла БСЖ по Светлогорскому району:

Я всегда любила помогать людям. И стоял выбор: идти мне на врача, но так как я любила математику, логику, то я решила, что пойду на бухгалтера. Для меня бухгалтер – это тот же врач, который умеет делать четкие снимки, читать их и определять болезни бизнеса.

Ко мне всегда тянулись люди, кто-то попросил открыть фирму, кто-то попросил посчитать налоги. Так я получала свой опыт. В 2015 году я открыла ИП по оказанию бухгалтерских услуг для малого и среднего бизнеса. Когда я видела счастливые глаза людей, которые к нам обратились, я понимала, что выбрала правильный путь.

Ведение блока меня сподвигло на написание книги. Я пишу книгу, которую посвящаю развитию качества услуг в аутсорсинге. Это поможет в дальнейшем не только подписчикам, но и многим людям, которые захотят открыть свой бизнес. Я считаю, что у нас созданы все условия для создания бизнеса. Государство поддерживает предпринимателей.