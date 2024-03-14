Лучшим школьникам Московского района Минска торжественно вручили паспорта

Новости Беларуси. Беларусь в преддверии одного из главных государственных праздников – Дня Конституции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Говорить о важности Основного закона начали еще накануне.

Особенным день выдался для тех, кто несмотря на юный возраст трудился на благо страны. Лучшим школьникам Московского района столицы торжественно вручили паспорта. Церемония прошла в знаковом месте – музее истории Великой Отечественной войны. В зале собрались три десятка активных и мотивированных ребят. Среди них отличники учебы, победители олимпиад, а также те, кто проявил себя в общественной жизни и спорте. Не обошлось и без подарков. Вместе с паспортом им вручили экземпляры Конституции.

Евгения Баландина, ученица средней школы № 218 имени Евфросинии Полоцкой: Для меня это очень значимый день, так как вручают официальные паспорта, немножко волнительно.

Софья Юревич, ученица средней школы № 218 имени Евфросинии Полоцкой: Я испытываю гордость за то, что нас выбрали, чтобы мы приехали и нам вручили этот паспорт.

Егор Никитин, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:

Важно, очень приятно любому человеку, когда его видят, ценят, его результаты поддерживают и поощряют. Поэтому все ребята сегодня были с горящими глазами. И все ушли с данного мероприятия заряженные на дальнейшее развитие, на дальнейшую работу на благо себя, своей семьи, на благо района, города Минска и нашей любимой Республики Беларусь.

Торжественная церемония вручения паспортов прошла в рамках всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!» Она посвящена Дню Конституции, который отмечается в нашей стране 15 марта. Организатором проекта традиционно выступает Белорусский республиканский союз молодежи.