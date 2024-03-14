Лукашенко: все самые кровопролитные войны начинались на почве религиозных разногласий

Авторитет церкви и роль государства в его укреплении, важность нравственных ориентиров и как не дать втянуть православие в политические игры. Эти вопросы 14 марта в центре внимания Президента. Александр Лукашенко по приглашению митрополита Вениамина принял участие в Синоде Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он прошел в Минском епархиальном управлении, однако все началось с зажжения свечи в храме собора Всех Белорусских Святых.

Еще до начала откровенного диалога со священнослужителями митрополит Вениамин пригласил главу государства в библиотеку, а затем – в кабинет, где работал владыка Филарет.

Александр Лукашенко вспомнил свои встречи с почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы молодец, что все сохранили. По-божески, все сделано по-человечески. Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Преемственность. Александр Лукашенко:

Ну знаете, в наше время не все ту преемственность соблюдают. Но тут дух его чувствуется в каждом уголке. Спасибо большое за это, за Владыку спасибо.

Как подчеркнул Президент, нынешняя встреча имеет большое значение в современных геополитических условиях. Так, история становления нашего государства неразрывно связана со становлением православия на белорусской земле, которая не раз была ареной военных действий. Во многом благодаря духовному стержню предков сегодня мы независимые и суверенные. Тем не менее мировое православие переживает сложные времена. Религиозные противостояния в Украине, трагедия Ближнего Востока на святой земле. И в эти конфликты пытаются втянуть все больше стран.