Лукашенко: Церковь должна сделать шаг навстречу простому человеку

Авторитет церкви и роль государства в его укреплении, важность нравственных ориентиров и как не дать втянуть православие в политические игры. Эти вопросы 14 марта в центре внимания Президента. Александр Лукашенко по приглашению митрополита Вениамина принял участие в Синоде Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается ценностей, общество испытывает сильное давление. Конечно, это связано с быстрым темпом развития технологий. Но нельзя забывать и про разрушительные идеи вседозволенности, потребительства и безбожия, которые навязывают западные страны. В таких условиях роль церкви особенно важна. Однако священнослужителям не стоит ждать, когда к ним придут. Они сами должны идти навстречу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Общество не успевает вырабатывать общепринятые нормы поведения, человеку сложнее сделать правильный моральный выбор. Многие ищут и не находят ответы на вечные вопросы: кто я, зачем я, каково вообще мое предназначение. Все реже за этими ответами люди идут к нам в церковь. Церковь ждет, что люди сами придут к Богу. Но, мне кажется, это процесс встречный и церковь должна сделать шаг навстречу простому человеку. Надо учиться нести слово Божье так, чтобы оно было понятно каждому. В обществе выражен запрос на живое действенное слово пастыря.

Лукашенко: все самые кровопролитные войны начинались на почве религиозных разногласий. Подробности здесь.

Как подчеркнул Президент, государство высоко ценит общепризнанный авторитет священнослужителей. К ним прислушиваются, потому сегодняшний разговор важен и с точки зрения предстоящих политических событий в стране. Александр Лукашенко вспомнил, как в 2020 году некоторые священники занялись политикой. Но, напомнил Президент, не стоит забывать, что у каждого своя роль и задача.