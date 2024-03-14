Митрополит Вениамин: противостояние в духовной сфере – это борьба на незримом фронте. Здесь надо работать на опережение

Авторитет церкви и роль государства в его укреплении, важность нравственных ориентиров и как не дать втянуть православие в политические игры. Откровенный диалог состоялся между Президентом и священнослужителями. Принять участие в Синоде Белорусской православной церкви главу государства пригласил митрополит Вениамин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча имела особую важность с учетом геополитической, а также ситуации, которую переживает мировое православие. Митрополит Вениамин согласился, что сегодня наравне с боевыми действиями идут войны невидимые – ментальные, духовные. В той же Европе растет количество неканонических структур, заметны попытки возрождения язычества. Беларусь твердо сохраняет истинные духовные ценности.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

В нашей стране сделано многое, чтобы противостоять таким негативным явлениям. В связи с этим особо благодарю вас, уважаемый Александр Григорьевич, за внимание к позиции Белорусской православной церкви в вопросе закрепления положений о духовных основах нашего общества в Основном законе страны, а также за предложение принять участие в обсуждении проекта Концепции национальной безопасности.

Думаю, можно сказать, что противостояние в духовной сфере – это борьба на незримом фронте, где нам предлагают идеи, суть которых часто сокрыта под внешне привлекательным, даже благочестивым облачением. Распознается их истинная сущность часто лишь тогда, когда появляются их плоды, неблагоприятные для нас, общества. Прошу вас при окончательной доработке Концепции национальной безопасности еще раз обратить внимание разработчиков на духовную сферу жизни нашего общества, ее защиту от возникающих угроз. Ведь здесь необходимо работать на опережение.