«Четыре главных ингредиента». В чём уникальность знаменитой «Коровки» от «Красного Мозырянина»?
Шоколад без пальмового масла, конфеты, как в детстве, печенье с домашним вкусом, а еще натуральный зефир, освежающая клюква в сахарной пудре и нежнейшие торты. О белорусских сладостях поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Расскажите, пожалуйста, о вашем чудесном предприятии.
Александр Денисов, начальник управления продаж ОАО «Красный Мозырянин»:
«Красный Мозырянин» – это объединенная группа лиц, дружный коллектив. Небольшой сплоченный коллектив со 110-летней историей, который производит пять видов продукции, такие как зефир, ирис, мармелад, конфеты и пастилу. У нас есть визитная карточка нашего предприятия – это наша «Коровка», пастила, зефир на агаре.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Давайте демонстрировать. Раз уж принесли, надо показать, рассказать.
Александр Денисов:
Под рукой у меня оказалась «Коровка».
Наталья Надольская:
Кстати, по поводу «Коровки» давайте поговорим подробнее. Ведь ее же делают по настоящему исконному рецепту до сих пор?
Александр Денисов:
Абсолютно верно.
Наталья Надольская:
Название сохранилось прежнее? Это же бренд уже «Красного Мозырянина» – конфета «Коровка»?
Александр Денисов:
Это именно та самая «Коровка», которую полюбили все в детстве. Никакой импортный аналог сравниться с ней не может. Кто бы что ни смотрел, ни покупал, смотреть не стоит ни на какой другой продукт. Если кто хочет «Коровку» – это именно та самая продукция.
Юрий Святокум:
Александр, говорят, что в рецептуре «Коровки» сохранились четыре главных ингредиента.
Александр Денисов:
Все верно.
Юрий Святокум:
Расскажите, пожалуйста, если это не коммерческая тайна, как я уже понял.
Александр Денисов:
Сливочное масло, патока, сахар, ванилин. То есть у нас рецептура сохранилась абсолютно та же, что была при изобретении самого продукта. Точно так же технология изготовления такая же. Поэтому объемы производства его не столь огромные, чтобы мы могли ее отправлять, допустим, на тот же экспорт в большом количестве, огромном. Мы считаем, что должны сохранить этот продукт, так как это наша разработка, на нашей территории больше на внутренний рынок. Конечно же, пользуется спросом и на экспорте данный вид продукции.
* На правах рекламы.
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