«Четыре главных ингредиента». В чём уникальность знаменитой «Коровки» от «Красного Мозырянина»?

Шоколад без пальмового масла, конфеты, как в детстве, печенье с домашним вкусом, а еще натуральный зефир, освежающая клюква в сахарной пудре и нежнейшие торты. О белорусских сладостях поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Расскажите, пожалуйста, о вашем чудесном предприятии.

Александр Денисов, начальник управления продаж ОАО «Красный Мозырянин»:

«Красный Мозырянин» – это объединенная группа лиц, дружный коллектив. Небольшой сплоченный коллектив со 110-летней историей, который производит пять видов продукции, такие как зефир, ирис, мармелад, конфеты и пастилу. У нас есть визитная карточка нашего предприятия – это наша «Коровка», пастила, зефир на агаре. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Давайте демонстрировать. Раз уж принесли, надо показать, рассказать.

Александр Денисов:

Под рукой у меня оказалась «Коровка». Наталья Надольская:

Кстати, по поводу «Коровки» давайте поговорим подробнее. Ведь ее же делают по настоящему исконному рецепту до сих пор? Александр Денисов:

Абсолютно верно. Наталья Надольская:

Название сохранилось прежнее? Это же бренд уже «Красного Мозырянина» – конфета «Коровка»? Александр Денисов:

Это именно та самая «Коровка», которую полюбили все в детстве. Никакой импортный аналог сравниться с ней не может. Кто бы что ни смотрел, ни покупал, смотреть не стоит ни на какой другой продукт. Если кто хочет «Коровку» – это именно та самая продукция.