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Лукашенко: «Упаси господь хоть где-то в стране пойдёт под снег кукуруза, которую мы оставили на зерно»

26 октября 2021 17:50
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Новости Беларуси. 26 октября во время рабочей поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко поставил жесткие задачи по сельхозработам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Упаси господь хоть где-то в стране пойдёт под снег кукуруза, которую мы оставили на зерно»-1

Начало рабочей поездки Президента в Гродненскую область равно внеплановой инспекции аграрной обстановки. Тема сельского хозяйства никогда не выпадает из списка стратегических задач, но, судя по всему, вид с высоты не совсем устроил главу государства. Только ступив на лидскую землю, Александр Лукашенко дал понять: что бы то ни было, но сельхозработы нельзя отодвигать на второй план. Особенно там, где из-за неоправданной неторопливости можно попросту потерять и урожай, и вложенные средства.

Лукашенко: «Упаси господь хоть где-то в стране пойдёт под снег кукуруза, которую мы оставили на зерно»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня надо оставшуюся кукурузу убирать на зерно. Но это же надо убирать. Не надо ждать, что у нас до конца ноября будет стоять погода. У тебя осталась одна неделя погожих дней, примерно таких. Все остальное – выпадет снег, ты не сможешь убрать. И я тебя предупреждаю, упаси господь, хоть где-то в стране пойдет под снег кукуруза, которую мы оставили на зерно. Я знаю, что говорю. 11-й час – я не увидел ни одного комбайна в поле, который бы убирал кукурузу. Ладно комбайн для уборки кукурузы, но я не увидел ни одного трактора, который бы пахал почву, под зябь поднимал почву. Я же не первый год Президент, я эту землю истоптал дай бог. Как только границу пересекли Минской и Гродненской областей, как в другое государство приехали.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Ксения Худолей # Фотофакт

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