«Говорят: наказать надо. Слушайте, кого мы накажем?» Лукашенко готов делиться электроэнергией со странами-соседями

Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.

Глава государства по традиции пообщался с журналистами и местными врачами. Разговор прошел уже без защитных костюмов и респираторов. Но и здесь тему коронавируса не обошли. Алена Сырова, СТВ:

Александр Лукашенко не был бы Александром Лукашенко, если бы принял другое решение. Вопреки мнению тех, кто, возможно, не имеет ни такого жизненного, ни политического опыта и считает необходимым проучить соседей, он все же поступает по-человечески. Это прежде всего.