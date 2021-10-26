«Говорят: наказать надо. Слушайте, кого мы накажем?» Лукашенко готов делиться электроэнергией со странами-соседями
Новости Беларуси. Президент Беларуси 26 октября работал в Гродненской области. Глава государства посетил Лидскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и обещал, Президент продолжает лично инспектировать ход борьбы с коронавирусом в нашей стране.
Глава государства по традиции пообщался с журналистами и местными врачами. Разговор прошел уже без защитных костюмов и респираторов. Но и здесь тему коронавируса не обошли.
Алена Сырова, СТВ:
Александр Лукашенко не был бы Александром Лукашенко, если бы принял другое решение. Вопреки мнению тех, кто, возможно, не имеет ни такого жизненного, ни политического опыта и считает необходимым проучить соседей, он все же поступает по-человечески. Это прежде всего.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Будем помогать. Было бы подло иметь эти свободные мощности, иметь возможность эту энергию производить и полностью не потреблять, сидеть на ней, в запасе иметь свободные мощности и не помочь страдающему соседу. Это не по-славянски и не по-христиански. Будем помогать. Даже, может, вам это не понравится, многие пишут и говорят: наказать надо. Слушайте, кого мы накажем? Накажем простого человека, который сегодня… У них сегодня пенсия средняя – 80-90 долларов. Цены в три раза выше, чем у нас. Как пенсионер выживет? Треть населения – пенсионеры. Над кем будем издеваться? Конечно. А в Литве? Вы же видите, там вообще Литва и Латвия бушуют коронавирусом.
Это фирменный стиль белорусского Президента. За годы у власти он не утратил связи с народом (и не только своим), конечные интересы людей ставит выше политических амбиций и чьего-то одобрения. Строительство БелАЭС, свой путь в борьбе с пандемией и нежелание сжигать мосты в отношениях с теми, кто давно их разломал, обязательно принесут результат. Очевидно, уже начали. Стоит лишь посмотреть шире.
Читайте также:
Лукашенко: «Непорядок, когда в больнице жарища такая, дышать нечем»
«Ну давай надену, господи!» Вот как Лукашенко готовился зайти в красную зону лидской больницы
«Надо за будущий год решить эту проблему». Что Лукашенко поручил Каранику в больнице в Лиде?