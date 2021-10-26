Александр Лукашенко: «Трактор, баня, прочее, спорт – образно говорил же. Люди думали – с ума сошёл»

Виктория Ходосок, СТВ: Пописывают особо одаренные авторы, что в стране не хватает кислородных точек, ИВЛ и вообще все более чем плохо. Но к чему этот информационный шум, и так понятно. Это как хайп с масками, мол, носишь их – значит, не поддерживаешь Лукашенко. Абсурд. Носишь маски – защищаешь себя и других от опасности.

Лидская центральная районная больница – опорный межрегиональный центр. Здесь помощь оказывают и людям из соседних районов. В свое время, кстати, инициировал курс на развитие подобной формы оказания помощи именно Президент. Это для того, чтобы качественная медицина была доступной не только в крупных городах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему поднялась эта волна? Они до этого времени искали, как еще раз обострить ситуацию в стране. И тут они ухватились за эту горячую тему. Они мерзавцы, на бедах людей пытаются этих же людей вытолкнуть на улицу опять под какие-то там дубинки и разборки. Но благо, что люди начали уже понимать, в чем проблема. Им вот надо сейчас раздуть, раздуть к референдуму, подвести людей, как было перед выборами. Пандемия началась, я вас убеждал, что надо самим прежде всего за жизнью смотреть. Трактор, баня, прочее, спорт – образно говорил же. Люди думали – с ума сошел. Все говорят: надо прятаться под плинтус, а он говорит: вылазьте и дышите. Мы же с тобой дышали.

И они это раскручивали, раскручивали под выборы. Сейчас та же ситуация. Началась вот эта волна новая – она более опасная, чем первая, потому что этот «дельта»-штамм более опасным оказался. Они это раскручивают, опять под референдум чтобы подвести и людей выбросить на улицу. Вот в чем суть.