Лукашенко: умных людей в Украине немало, надо садиться за стол и договариваться

Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе. После экскурсии Президент пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время разговора затронули ряд важных тем: от регулирования цен до издевательств польских силовиков над мигрантами, шатком положении Украины и ситуации на Ближнем Востоке.

Полина Срибненко, корреспондент ТРК «Мир»:

Приехали представители западных стран. О чем-то это говорит?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если бы Европа, как мы ее представляем, объединилась с Россией – технологии и ресурсы – вот это был бы монстр! Американцы этого допустить не могут, потому что этому противостоять невозможно, но они к этому придут, посмотрите. Их народы заставят. Возьмите Словению сейчас, Венгрия занимает особую позицию. Они все равно придут к нам. В Россию они придут, потому что там кладовая. Как в Африке, так и в России – кладовая. И мир прирастать будет за счет севера России и за счет Африки – 40 % полезных ископаемых там. Поэтому они сюда придут. С Украиной справимся. Вы видите: они мечутся – украинцы. И, даже если американцы будут им помогать, это тоже (они уже намекают) не беспредельно – где-то есть грань, которую они перешли. Думаю, что умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил. Как договариваться? Не надо предварительных условий, главное: команду дали – стоп! Вот с нуля часов – стоп ночью. Никакие войска не двигают, никакие резервы никто не подбрасывает, коммуникацию не восстанавливают. Остановились и ведем переговоры. Переговоры о чем: о земле и мире.