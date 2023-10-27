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Лукашенко: умных людей в Украине немало, надо садиться за стол и договариваться

27 октября 2023 20:16
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Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе. После экскурсии Президент пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время разговора затронули ряд важных тем: от регулирования цен до издевательств польских силовиков над мигрантами, шатком положении Украины и ситуации на Ближнем Востоке.

Лукашенко: умных людей в Украине немало, надо садиться за стол и договариваться-1

На фоне всех этих событий в Минске проходит конференция высокого уровня по вопросам безопасности. Среди спикеров – представители и ЕС, и ЕАЭС. Значит ли это, что лед тронулся?

Лукашенко: умных людей в Украине немало, надо садиться за стол и договариваться-4

Полина Срибненко, корреспондент ТРК «Мир»:
Приехали представители западных стран. О чем-то это говорит?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если бы Европа, как мы ее представляем, объединилась с Россией – технологии и ресурсы – вот это был бы монстр! Американцы этого допустить не могут, потому что этому противостоять невозможно, но они к этому придут, посмотрите. Их народы заставят. Возьмите Словению сейчас, Венгрия занимает особую позицию. Они все равно придут к нам. В Россию они придут, потому что там кладовая. Как в Африке, так и в России – кладовая. И мир прирастать будет за счет севера России и за счет Африки – 40 % полезных ископаемых там. Поэтому они сюда придут. С Украиной справимся. Вы видите: они мечутся – украинцы. И, даже если американцы будут им помогать, это тоже (они уже намекают) не беспредельно – где-то есть грань, которую они перешли. Думаю, что умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил. Как договариваться? Не надо предварительных условий, главное: команду дали – стоп! Вот с нуля часов – стоп ночью. Никакие войска не двигают, никакие резервы никто не подбрасывает, коммуникацию не восстанавливают. Остановились и ведем переговоры. Переговоры о чем: о земле и мире.

Лукашенко: умных людей в Украине немало, надо садиться за стол и договариваться-7

Задали вы вопрос по поводу (я извиняюсь) конференции. Приехали западники. Это сигнал! Они хотят слышать, они слушают, формируют какую-то повестку, особенно европейцы. Им война не нужна, их душит Америка. Американцы их душат. Но это тоже не беспредельно. Ломать, крошить, на колено – и сломать. Поэтому европейцев очень много сюда приехало. Американцы все это видят, слышат, подслушивают и так далее. Это говорит о том, что они ищут варианты. И это хорошо.

Вероятно, стоит ожидать роста подобных публичных контактов в обозримом будущем.

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# Международная политика # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Полина Срибненко # Фотофакт

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