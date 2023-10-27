«Суражские ворота» и Батька Минай. Рассказываем, как освобождали посёлок на Западной Двине

В Сураже сегодня, 27 октября, отметили 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 27 октября 1943-го в результате кровопролитных боев советские воины выбили врага из городского поселка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь действовала одна из самых устрашающих для немцев бригад народных мстителей, которой командовал легендарный Батька Минай. Им удавалось контролировать огромные территории на оккупированной фашистами земле. Немецкий фронт был разорван на 40 километрах. Место получило название «Суражские ворота». За восемь месяцев с этой территории смогли эвакуировать 200 тысяч жителей.

Какую помощь оказали партизаны советской армии? И как отбили городской поселок у захватчиков?