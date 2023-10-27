Лукашенко о строительстве: «Старьё это убирать и строить современное, новое, чтобы людям было удобно жить!»

Новости Беларуси. Строить жилье без бюрократии и волокиты. Выполнение этого поручения сегодня, 27 октября, проверил глава государства. Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из главных условий Президента было и остается подходить к вопросу по-хозяйски. Глобально вице-премьер настаивает: есть еще над чем юридически поработать. Хотя бы о давнишнем указе о развитии строительства на селе (его скорректируют в ближайшее время). Речь зашла и об эффективном использовании ресурсов. В том числе и в городской среде. Застройщикам предлагают по максимуму использовать пригодную существующую инфраструктуру, а не кроить и накручивать.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

У нас сегодня остаются дома, они уже старые. Их по-хорошему уже… Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Легче снести и построить новые. Анатолий Сивак:

А есть дома, которые можно (пятиэтажку-хрущевку) снести, просто коробку, оставив фундамент, зальем бетон, и на него поставить. И пусть на той существующей инфраструктуре, с теми деревьями сохраненными будет. И это еще нужно почему нам, на существующую инфраструктуру, потому что вы же критикуете, что мы лезем на сельхозземли и так далее. Но у нас же есть жилые дома сегодня – около 20 % сельской местности – в которых нет воды, канализации. Мы должны в тех деревнях, существующих…