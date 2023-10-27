Прямой эфир

Лукашенко о строительстве: «Старьё это убирать и строить современное, новое, чтобы людям было удобно жить!»

27 октября 2023 19:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Строить жилье без бюрократии и волокиты. Выполнение этого поручения сегодня, 27 октября, проверил глава государства. Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из главных условий Президента было и остается подходить к вопросу по-хозяйски.

Глобально вице-премьер настаивает: есть еще над чем юридически поработать. Хотя бы о давнишнем указе о развитии строительства на селе (его скорректируют в ближайшее время). Речь зашла и об эффективном использовании ресурсов. В том числе и в городской среде. Застройщикам предлагают по максимуму использовать пригодную существующую инфраструктуру, а не кроить и накручивать.

Лукашенко о строительстве: «Старьё это убирать и строить современное, новое, чтобы людям было удобно жить!»-1

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
У нас сегодня остаются дома, они уже старые. Их по-хорошему уже…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Легче снести и построить новые.

Анатолий Сивак:
А есть дома, которые можно (пятиэтажку-хрущевку) снести, просто коробку, оставив фундамент, зальем бетон, и на него поставить. И пусть на той существующей инфраструктуре, с теми деревьями сохраненными будет. И это еще нужно почему нам, на существующую инфраструктуру, потому что вы же критикуете, что мы лезем на сельхозземли и так далее. Но у нас же есть жилые дома сегодня около 20 % сельской местности – в которых нет воды, канализации. Мы должны в тех деревнях, существующих…

Лукашенко о строительстве: «Старьё это убирать и строить современное, новое, чтобы людям было удобно жить!»-4

Александр Лукашенко:
Все верно, в намоленном месте, как в народе говорят, надо строить жилье. И уплотняться, и пустующие участки, и старье это убирать и строить современное, новое, чтобы людям было удобно жить. Вносите предложения, считайте, что это принято. Это как раз по-хозяйски. Хозяйский подход.

Читайте также:

Лукашенко: по-хозяйски надо подходить ко всему – это экономия миллионов-миллионов рублей!

Анатолий Сивак рассказал, как упростят процедуру строительства: бери, строй жилой дом

«Алена, что ты прячешься?» Лукашенко попросил журналистов доносить до народа всю правду о стройках

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Анатолий Сивак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент: у нас где-то не хватает врачей – эту проблему решим, у меня есть варианты
27 октября 2023 19:39

Президент: у нас где-то не хватает врачей – эту проблему решим, у меня есть варианты

Лукашенко: «Если бы у каждого в кармане по 10 тысяч рублей лежало, люди бы и не обижались»
27 октября 2023 19:19

Лукашенко: «Если бы у каждого в кармане по 10 тысяч рублей лежало, люди бы и не обижались»

Лукашенко об отношении к мигрантам на польской границе: трупы валяются прямо на полосе!
27 октября 2023 19:18

Лукашенко об отношении к мигрантам на польской границе: трупы валяются прямо на полосе!