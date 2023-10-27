Президент: у нас где-то не хватает врачей – эту проблему решим, у меня есть варианты
Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе. После экскурсии Президент пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время разговора затронули ряд важных тем: от регулирования цен до издевательств польских силовиков над мигрантами, шатком положении Украины и ситуации на Ближнем Востоке.
В мае состоялось самое громкое во всех смыслах слова совещание по вопросам здравоохранения. Тогда были вскрыты факты недолжного оказания медпомощи, особенно на селе, были поставлены конкретные задачи, свою работу продолжила и созданная по поручению Президента мониторинговая группа. Пусть и не публично. Пришло время спросить: возымели ли общие усилия эффект?
Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:
Наверняка вы держите руку на пульсе и знаете.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Больше, чем держу. Группа этих людей, даже разрослась уже эта группа, работает. Огромная информация идет и через интернет, и положительная, и отрицательная, где что-то не так. Начальники и чиновники зашевелились очень сильно. Все же сидят в гаджетах. Раз – ой, там про меня, ФАП не там закрыли, там не отремонтировали. Процесс очень сильно пошел. И мне кажется, что к концу года мы много сделаем в этом плане, в здравоохранении. Комитет госконтроля контролирует этот процесс. Много сделаем. Да, у нас где-то не хватает врачей и прочее, потому что некоторые врачи сбежали из своей профессии и черт знает чем занимаются. Но со временем эту проблему решим, есть у меня варианты, но это не сейчас. Мы ее решим в ближайшее время. Ты врач – иди работай. Нет? Ложи диплом.
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