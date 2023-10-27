Президент: у нас где-то не хватает врачей – эту проблему решим, у меня есть варианты

Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе. После экскурсии Президент пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время разговора затронули ряд важных тем: от регулирования цен до издевательств польских силовиков над мигрантами, шатком положении Украины и ситуации на Ближнем Востоке.

В мае состоялось самое громкое во всех смыслах слова совещание по вопросам здравоохранения. Тогда были вскрыты факты недолжного оказания медпомощи, особенно на селе, были поставлены конкретные задачи, свою работу продолжила и созданная по поручению Президента мониторинговая группа. Пусть и не публично. Пришло время спросить: возымели ли общие усилия эффект? Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

Наверняка вы держите руку на пульсе и знаете.