Прошло 80 лет с тех страшных и разрушительных дней. И с нами снова пытаются разговаривать с позиции силы. Но мы – не марионеточная Украина, у которой кругом разруха и катастрофическая зависимость от сильных мира сего.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нацизм – это абсолютное зло. Преступлениям нацистов нет и не может быть оправдания и прощения. Ни тогда, ни сейчас, ни в будущем. Мы говорим это тем, кто снова сеет вражду, бросая ее зерна на наши земли, кто готов втянуть в новую кровавую бойню свои народы. В высоких кабинетах Вашингтона подсчитывают выгоды, продавая оружие и вгоняя в нищету украинский народ, двигаясь к основной цели. Она не меняется столетиями. Но инфоповоды совершенствуются. В начале прошлого века славян обвинили в неумении грамотно распоряжаться своими природными ресурсами и территориями, которые почему-то должны принадлежать всему мировому сообществу. А сейчас у нас якобы не та демократия. Тогда роль «учителя» взяла на себя гитлеровская Германия. Сегодня нас пытается «учить» весь Евросоюз во главе с Соединенными Штатами.

Мы знаем истинные цели, знаем, кто стоит за каждой провокацией на Государственной границе Беларуси, за каждой террористической угрозой мирному населению. Знаем, потому что работаем на упреждение. Мы как никогда бдительны. Мы выучили все уроки начала Великой Отечественной войны. И у нас только один учитель – наша история. История победителей.

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