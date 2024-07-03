Александр Лукашенко: ради будущего нужно сделать всё, чтобы пронести историческую память через века

Ради будущего нужно сделать все, чтобы пронести историческую память через века. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами – Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая парад, посвященный 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В юбилей героических событий парад по-настоящему масштабный: в нем приняли участие более 5 тысяч военнослужащих – это 27 парадных расчетов пешей колонны, а также 9 расчетов от иностранных государств. Всю мощь белорусской армии демонстрирует механизированная колонна военной техники – в едином строю танки Победы Т-34, белорусские «Полонезы» и российские «Искандеры», реактивные системы залпового огня «БелГрад» и «Ураган», зенитные ракетные комплексы С-300 ПС и С-400 «Триумф», а также множество других видов техники. В мирное небо Беларуси поднялась авиация: вертолеты Ми-8 и «Аллигатор», самолеты Як-130 и Ан-26, а также другие машины боевой авиации. Этот парад – долг памяти всем советским солдатам, кто, освобождая Беларусь, освобождал весь континент от фашистской Германии и ее союзников. Наша страна была и остается рубежом на пути недружественных стран, которые и сегодня не оставляют попыток переписать историю, сместить государственные границы свободных и независимых стран. Как подчеркнул Президент, цель у неонацистов, которые скрываются в высоких кабинетах, все та же. Меняются только инфоповоды.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В начале прошлого века славян обвинили в неумении грамотно распоряжаться своими природными ресурсами и территориями, которые почему-то должны принадлежать всему мировому сообществу. А сейчас у нас якобы не та демократия. Тогда роль «учителя» взяла на себя гитлеровская Германия, сегодня нас пытается «учить» весь Евросоюз во главе с Соединенными Штатами. Мы знаем истинные цели, знаем, кто стоит за каждой провокацией на Государственной границе Беларуси, за каждой террористической угрозой мирному населению. Знаем, потому что работаем на упреждение. Мы как никогда бдительны. Мы выучили все уроки начала Великой Отечественной войны. И у нас только один учитель – наша история. История победителей. Несмотря на попытки наследников нацизма взять реванш, Беларусь, как и 80 лет назад, не одна. В торжественном параде сегодня принимают участие военные Азербайджана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Мы вынесли из Великой Отечественной войны главный урок: нацизм – абсолютное зло, и преступления нацистов невозможно оправдать ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо в будущем. Как подчеркнул Главнокомандующий, этот парад – на земле и в небе – проходит во имя мира и каждый должен знать и видеть, что белорусская армия готова защищать страну. У нас самая современная техника, высочайший уровень подготовки, мы бдительны как никогда.

Александр Лукашенко:

Мы много говорим об оружии, вооружении, боеприпасах, но главное – это наши люди. Как только они вчера почувствовали обострение обстановки на южных наших границах – тысячи звонков в военкоматы и в части, подразделения нашим военным, генералам: «Возьмите нас в армию, дайте нам оружие, мы будем защищать свою Родину!» Не надо. Трудитесь спокойно. Впереди у нас большие трудовые будни. А мы, люди в погонах, способны сегодня не просто защитить – предотвратить любую провокацию на государственных границах нашей страны.

Уважаемые друзья, сегодня у нас принимает участие менее 5 % наших Вооруженных Сил. Все остальные – на боевом посту. Мы безмерно благодарны им, знаем, как это сложно и трудно, знаем, как это тяжело. Но кроме нас не выполнит никто эту задачу. Мы для этого предназначены.

В числе гостей парада ветераны – живые свидетели истории, живые герои. Как подчеркнул глава государства, мы строим будущее, опираясь на их могучие плечи. На наше поколение выпало сохранить мир на родной земле. Будем достойны бессмертных подвигов предков.