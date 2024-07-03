Паркур – это риск для жизни или спорт? Поговорили с профессионалом

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: У нас есть паркурщик. Расскажите о себе.

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Станислав Лис, паркурщик:

Молодежь не ищет адреналин, она просто хочет чем-то заниматься, быть привязанной к какому-то комьюнити. Чем веселее это комьюнити, тем лучше. А если это комьюнити занимается каким-то экстремальным видом спорта, то здорово, если есть тренера.

Евгений Пустовой:

Давайте посмотрим, как вы рискуете жизнью. Во-первых, надо уметь это. В каком моменте вы получаете счастье?

Станислав Лис:

Это не про счастье, а про уверенность своего организма в стрессовой ситуации. Удовольствие получаю в процессе тренировки. Организм тренируется, чтобы прожить долгую и комфортную жизнь.