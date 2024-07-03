Прямой эфир

Паркур – это риск для жизни или спорт? Поговорили с профессионалом

03 июля 2024 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
У нас есть паркурщик. Расскажите о себе.

Паркур – это риск для жизни или спорт? Поговорили с профессионалом-1

Станислав Лис, паркурщик:
Молодежь не ищет адреналин, она просто хочет чем-то заниматься, быть привязанной к какому-то комьюнити. Чем веселее это комьюнити, тем лучше. А если это комьюнити занимается каким-то экстремальным видом спорта, то здорово, если есть тренера.

Евгений Пустовой:
Давайте посмотрим, как вы рискуете жизнью. Во-первых, надо уметь это. В каком моменте вы получаете счастье?

Станислав Лис:
Это не про счастье, а про уверенность своего организма в стрессовой ситуации. Удовольствие получаю в процессе тренировки. Организм тренируется, чтобы прожить долгую и комфортную жизнь.

Кто такие профессиональные адреналиновые наркоманы? Ответила врач-психиатр – подробности здесь.

# Хобби # общество # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
Кто такие профессиональные адреналиновые наркоманы? Ответила врач-психиатр
03 июля 2024 17:24

Кто такие профессиональные адреналиновые наркоманы? Ответила врач-психиатр

Лукашенко: 80 лет назад отгремели последние бои за Минск, но эти залпы отдаются эхом в нашей памяти
03 июля 2024 16:42

Лукашенко: 80 лет назад отгремели последние бои за Минск, но эти залпы отдаются эхом в нашей памяти

Казнили половину жителей – рассказываем о трагической участи деревни Селявщина
03 июля 2024 15:50

Казнили половину жителей – рассказываем о трагической участи деревни Селявщина