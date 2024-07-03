Лукашенко: 80 лет назад отгремели последние бои за Минск, но эти залпы отдаются эхом в нашей памяти

Ради будущего нужно сделать все, чтобы пронести историческую память через века. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая парад, посвященный 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 июля в сердце каждого белоруса занимает особое место. Потому сегодня в такой важный день в символичном месте у стелы «Минск – город-герой» мы собрались одной большой семьей, нашей белорусской, в центре которой – наш Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня наша страна торжественно отмечает свой главный государственный праздник – День Независимости. Ровно 80 лет назад, 3 июля 1944 года, отгремели последние бои за столицу нашей Беларуси. Но эти залпы и сейчас отдаются эхом в нашей исторической памяти. И мы знаем, что должны сделать все, чтобы пронести эту память через века.

В ней много боли и страданий, терпения и мужества, подвигов и торжества справедливости. В ней сотни тысяч имен героев. В ней сила нации наследников победителей.

Здесь, на белорусской земле, решалось будущее многих народов. В этой судьбоносной битве сошлись рекрутированные со всей Европы фашисты и воины великой многонациональной Красной армии. Лоб в лоб. Это была битва за свободу и будущее нашего народа, за свободу и будущее народов всего континента. Это был уверенный шаг к Великой Победе.

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