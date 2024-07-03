Поздравления белорусскому лидеру и народу Беларуси по случаю Дня Независимости направили президенты Индии и Вьетнама
В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с Днем Независимости и 80-летием освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков от руководителей зарубежных государств, международных организаций и интеграционных объединений, политических и общественных деятелей. Судя по географии адресатов, праздник с нами сегодня разделяет весь мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Процветания стране и благополучия ее народу – зарубежные лидеры поздравили Беларусь с Днем Независимости. Читать здесь.
Теплые поздравления белорусскому лидеру и дружественному народу Беларуси по случаю Дня Независимости от имени народа Индии и от себя лично передала Президент Драупади Мурму.
Драупади Мурму, Президент Индии:
Наше взаимовыгодное двустороннее сотрудничество продолжает углубляться и расширяться и служит интересам народов наших стран. Взаимодействие на высоком уровне, включая недавний визит министра иностранных дел Беларуси в Нью-Дели, способствует дальнейшей консолидации наших традиционно близких и дружественных связей. Передаю вам мои добрые пожелания крепкого здоровья, благополучия и успеха, а дружественному народу Беларуси – вечного мира, прогресса и процветания.
Процветания белорусскому государству и счастья белорусскому народу, а нашему Президенту – крепкого здоровья, счастья и успехов на своем посту в этот праздничный день пожелал Президент Вьетнама.
То Лам, Президент Вьетнама:
Вьетнам всегда внимательно следит и рад видеть, что под Вашим руководством Беларусь продолжает добиваться важных достижений. Я убежден, что эффективная реализация социально-экономической политики и обновленной Концепции национальной безопасности помогут Беларуси все больше развиваться, хорошо реализовывать социальное обеспечение и повышать уровень жизни народа. Убежден, что благодаря решимости лидеров и народов двух стран традиционная дружба и многоплановое сотрудничество между Вьетнамом и Беларусью будут и дальше укрепляться на благо двух народов, во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.
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