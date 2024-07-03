Поздравления белорусскому лидеру и народу Беларуси по случаю Дня Независимости направили президенты Индии и Вьетнама

В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с Днем Независимости и 80-летием освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков от руководителей зарубежных государств, международных организаций и интеграционных объединений, политических и общественных деятелей. Судя по географии адресатов, праздник с нами сегодня разделяет весь мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процветания стране и благополучия ее народу – зарубежные лидеры поздравили Беларусь с Днем Независимости. Читать здесь. Теплые поздравления белорусскому лидеру и дружественному народу Беларуси по случаю Дня Независимости от имени народа Индии и от себя лично передала Президент Драупади Мурму.

Драупади Мурму, Президент Индии:

Наше взаимовыгодное двустороннее сотрудничество продолжает углубляться и расширяться и служит интересам народов наших стран. Взаимодействие на высоком уровне, включая недавний визит министра иностранных дел Беларуси в Нью-Дели, способствует дальнейшей консолидации наших традиционно близких и дружественных связей. Передаю вам мои добрые пожелания крепкого здоровья, благополучия и успеха, а дружественному народу Беларуси – вечного мира, прогресса и процветания. Процветания белорусскому государству и счастья белорусскому народу, а нашему Президенту – крепкого здоровья, счастья и успехов на своем посту в этот праздничный день пожелал Президент Вьетнама.