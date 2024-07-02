Лукашенко: более 30 лет мы строим Беларусь вопреки самым мрачным прогнозам и предсказаниям!

Никто и ничто не заставит Беларусь свернуть с пути к миру и созиданию. Об этом заявил Президент во Дворце Республики, выступая перед участниками торжественного мероприятия, посвященного Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как бы ни старался Запад стереть историю Великой Победы, поставить ее под сомнение и оправдать преступления, которые не имеют срока давности, на каждую такую попытку мы ответим новыми фактами этих самых преступлений. Как подчеркнул Александр Лукашенко, неонацистам придется слушать страшные подробности зверств своих предков. Мы не можем позволить, чтобы ложь стала правдой. И не мы одни. Ведь стран, даже западных, которые живут ради будущего своих детей и внуков, много. И с ними мы всегда найдем общий язык.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Таков закон жизни. Как человек приходит в мир через боль, так и нации рождаются в страшных муках. Взрослеют, крепнут в борьбе за жизнь, за свободу, за свою историческую память. Мы этот закон усвоили, поэтому делали, делаем все, чтобы не свернуть с дороги, проложенной предыдущими поколениями. Более 30 лет мы идем по ней, перешагивая через санкции, политические интриги, шантаж, информационные провокации. Строим Беларусь вопреки самым мрачным прогнозам и предсказаниям. Нам пророчили крах, помните, нашей государственности в 1990-е. Наш суверенитет ставили на кон в 2020-м, и тогда и сейчас мы прошли по самому краю. Но хватило мудрости, сил, характера сохранить народное достояние, свои традиции, ценности и историческую память. Поэтому живем в мире, и у нас огромные планы на эту самую жизнь.