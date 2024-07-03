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Кто такие профессиональные адреналиновые наркоманы? Ответила врач-психиатр

03 июля 2024 17:24
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Кто такие профессиональные адреналиновые наркоманы?

Кто такие профессиональные адреналиновые наркоманы? Ответила врач-психиатр-1

Вера Иваницкая, врач-психиатр, психотерапевт:
Профессиональные адреналиновые наркоманы – это те люди, которые не осознают этого, в первую очередь. Это постоянный поиск большего стимулятора, большего выброса адреналина. Но это когда критерии снижаются. У каждого человека есть свои критерии, семья, работа и так далее. И когда эти критерии меняются, люди идут на адреналин несмотря на все ценности, которые у них есть до этого, это уже зависимость. Сейчас озвучивается, что адреналин – это круто, выброс эмоций, но за этим идут последствия для самого организма. Любой гормон бесследно не проходит в организме. Любой стресс должен быть завершен на каком-то уровне (физическом, эмоциональном, ментальном).

Паркур – это риск для жизни или спорт? Поговорили с профессионалом – подробности здесь.

# Психология # общество # Евгений Пустовой # Вера Иваницкая

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