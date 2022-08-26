«Позволяют вести всесуточный, всепогодный контроль». Почему наши системы безопасности разлетаются как горячие пирожки?

Новости Беларуси. Вкладывать деньги в те направления, где у нас есть компетенции. Такой стратегии придерживается Александр Лукашенко в нынешней экономической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства заявил 26 августа, посещая Минский механический завод имени Вавилова. Это одно из шести предприятий холдинга «БелОМО», известного своими оптическими приборами. Высокоточные прицелы и другие инновационные разработки востребованы на мировом рынке и в ряде случаев не имеют аналогов.

Белорусская оптика — бренд, известный далеко за пределами нашей страны. То, что производят здесь, в центре Минска и на десятке других площадок холдинга «БелОМО», востребовано и в оборонной, и в медицинской промышленности. Время расставляет приоритеты именно так. Как горячие пирожки расходятся все разработки. За безопасность нам готовы платить, а мы умеем производить то, что ее обеспечивает.

Алексей Шкадаревич, директор научно-производственного унитарного предприятия «Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО»:

Два основных направления. Это приборы высокой сложности, высокоинтеллектуальные приборы, которые выпускаются единичными экземплярами либо малыми сериями. Ценовой диапазон – от 10 тысяч долларов до миллиона долларов. В первую очередь – системы обеспечения безопасности. Это системы, которые позволяют вести всесуточный, всепогодный контроль. Это пример такой системы, которая установлена на дворце президента Египта в новой столице.

К слову, об этом рассказал сначала журналистам, а после и Президенту Алексей Петрович Шкадаревич. Академик, доктор физико-математических наук с упоением рассказывает о разработках своего предприятия.