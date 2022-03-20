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Лукашенко: у белорусской диаспоры по всему миру собирают деньги, чтобы профинансировать батальоны смерти

20 марта 2022 18:46
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Новости Беларуси. Важная встреча на неделе состоялась во Дворце Независимости. Александр Лукашенко дал интервью японскому журналисту Шигенори Канехира. Наш иностранный коллега в профессии не новичок. На телевидении уже 45 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Лукашенко: у белорусской диаспоры по всему миру собирают деньги, чтобы профинансировать батальоны смерти-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас в обществе абсолютный консенсус. Не должно быть никаких войн. Все сторонники, из числа белорусов, войны находятся в Литве и в Польше, часть в Беларуси. Они там создают батальоны, вооружают их, у белорусской диаспоры по всему миру собирают деньги, чтобы профинансировать эти батальоны смерти, которые воюют в Украине.

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# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Александр Лукашенко # Шигенори Канехира # Евгений Пустовой # Фотофакт

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