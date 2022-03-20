Лукашенко: у белорусской диаспоры по всему миру собирают деньги, чтобы профинансировать батальоны смерти

Новости Беларуси. Важная встреча на неделе состоялась во Дворце Независимости. Александр Лукашенко дал интервью японскому журналисту Шигенори Канехира. Наш иностранный коллега в профессии не новичок. На телевидении уже 45 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас в обществе абсолютный консенсус. Не должно быть никаких войн. Все сторонники, из числа белорусов, войны находятся в Литве и в Польше, часть в Беларуси. Они там создают батальоны, вооружают их, у белорусской диаспоры по всему миру собирают деньги, чтобы профинансировать эти батальоны смерти, которые воюют в Украине.

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