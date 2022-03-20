«Каждое произведение – это эмоция». В Могилёве прошёл первый «Форум дирижёров»
Новости Беларуси. В Могилеве прошел первый в Беларуси «Форум дирижеров», который объединил белорусских и российских музыкантов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Два дня оркестр народных инструментов имени Леонида Иванова подчинялся движению незнакомых рук. 15 дирижеров демонстрировали, как останавливать время и превращать ноты в глубокое душевное переживание.
Меньше слов и больше музыки – в следующем сюжете.
Владимир Шкуровский, главный дирижер русского народного оркестра Российской академии музыки имени Гнесиных:
Оркестр – это прежде всего энергия. Энергия большого количества людей, и эти люди создают красоту. Эта энергия красоты – она вещь, абсолютно неподвластная разуму и ничему. Ты попадаешь просто под ее нахлынувшую волну, под ее объем, под ее космичность, что ли. У меня так было, что я учился в училище музыкальном, играл на аккордеоне, и мой руководитель по дирижированию предложил мне выйти к оркестру. И когда это произошло, держать под руками… Фактически это не властелин колец, а властелин энергии. И у меня получилось это, и я заболел с тех пор дирижированием и в частности русским народным оркестром.
Денис Черта, главный дирижер оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л. Иванова:
Каждое произведение – это эмоция, это какой-то смысл, выраженный в звуках. То есть где-то говорится о любви, где-то о мечтах каких-то, где-то о какой-то драме. Это какой-то сюжет, который переживаем мы, музыканты, исполняя, а это идет уже связь на уровне эмоционального восприятия, и это трогает, когда дирижер отдает оркестр. Это постоянно идет взаимодействие такое.