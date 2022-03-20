«Каждое произведение – это эмоция». В Могилёве прошёл первый «Форум дирижёров»

Владимир Шкуровский, главный дирижер русского народного оркестра Российской академии музыки имени Гнесиных:

Оркестр – это прежде всего энергия. Энергия большого количества людей, и эти люди создают красоту. Эта энергия красоты – она вещь, абсолютно неподвластная разуму и ничему. Ты попадаешь просто под ее нахлынувшую волну, под ее объем, под ее космичность, что ли. У меня так было, что я учился в училище музыкальном, играл на аккордеоне, и мой руководитель по дирижированию предложил мне выйти к оркестру. И когда это произошло, держать под руками… Фактически это не властелин колец, а властелин энергии. И у меня получилось это, и я заболел с тех пор дирижированием и в частности русским народным оркестром.