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Александр Лукашенко: «Украина должна стать такой, как Беларусь, с определёнными нюансами»

20 марта 2022 18:37
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Новости Беларуси. Важная встреча на неделе состоялась во Дворце Независимости. Александр Лукашенко дал интервью японскому журналисту Шигенори Канехира. Наш иностранный коллега в профессии не новичок. На телевидении уже 45 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Украина должна стать такой, как Беларусь, с определёнными нюансами»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Украина должна стать такой, как Беларусь, с определенными нюансами, она не должна быть плацдармом для нападения на Россию, прежде всего. Она не должна запрещать людям, которые живут в Украине, разговаривать на любом языке. Это сейчас Россия предлагает Украине договориться. Не договорится Украина с Россией, повторяю, подпишет акт о капитуляции. Я позвонил Зеленскому и предложил немедленно вступить в переговоры с Россией, буквально на третий или четвертый день этой войны. Мы сторонники переговоров, мы хотим, чтобы эти переговоры закончились в этом зале.

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# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Александр Лукашенко # Шигенори Канехира # Евгений Пустовой # Фотофакт

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