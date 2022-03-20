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Как отделять правду от откровенного вранья? На этот вопрос ответят эксперты в ток-шоу «По существу»

20 марта 2022 18:27
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Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике? Кто заказывает политбомбы в интернете и куда их подкладывают? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов?  

21 марта на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить, как отделять правду от откровенного вранья. Алена Сырова и Кирилл Казаков готовы устроить жаркую дискуссию. Тем более, что у них есть факты.  

Включайте завтра, 21 марта, СТВ в 18:30 и присоединяйтесь к единственному в стране ток-шоу, которое выходит в прямом эфире.  

# Интернет # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков

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