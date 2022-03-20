Как отделять правду от откровенного вранья? На этот вопрос ответят эксперты в ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике? Кто заказывает политбомбы в интернете и куда их подкладывают? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов?

21 марта на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить, как отделять правду от откровенного вранья. Алена Сырова и Кирилл Казаков готовы устроить жаркую дискуссию. Тем более, что у них есть факты.