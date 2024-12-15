Лукашенко тепло приняли в Омане! Разбираемся в перспективах сотрудничества Беларуси с Султанатом

15 декабря прошли первые переговоры белорусского лидера с султаном этой страны. Когда Александр Лукашенко прилетел в Маскат, его встречала рота почетного караула, исполнялись национальные гимны. То есть все на самом высоком уровне, хотя визит носит рабочий характер. Но это и говорит о статусности гостя и в целом наводит на мысли, что таким образом хотели сказать в Омане, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В последний раз Александр Лукашенко посещал Султанат в 2007-м. Уже тогда договорились работать над укреплением отношений. Время шло, определенный уровень достигнут. Но, кажется, сейчас, когда идет значительная геополитическая трансформация, – самый подходящий момент для новой встречи и новых договоренностей. И если для кого-то визит Александра Лукашенко в Оман стал сюрпризом, то это только на первый взгляд. Беларусь планомерно и выверено продолжает укреплять свои позиции на Ближнем Востоке. Недавно был Пакистан. До этого Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Катар, Египет. Развитие связей со странами этого региона были и будут в приоритете белорусской внешней политики. Но в 2024 году последовательно идем по всей дальней дуге. «Нам не нужны туристические поездки!» Лукашенко поручил составить план работы с Индией. Что касается Омана, то на политическом уровне есть общее понимание. Осталось подтянуть экономику. Султанат – небольшой по численности населения и площади, но очень важный региональный игрок. А потому он может стать нашим проводником в регионе. Наши пути пересекаются и в рамках транспортного коридора «Север – Юг». Оман позиционирует себя как одного из лидеров в логистике между Евразией и Африкой и не раз высказывался в поддержку этого логистического проекта. Так куда ведут пути белорусского-оманского сотрудничества, тему продолжит наш политобозреватель Евгений Пустовой.

Такая заставка сегодня в тренде на арабских каналах. Оман встречает самого близкого для Глобального Востока политического лидера из Европы. Борт номер один и праздничные шлемы роты почетного караула в одни красно-зеленые цвета. Это совпадение.

Но в остальном весь церемониал встречи подчеркивает уважение к первому лицу Беларуси. Повсюду красная ковровая дорожка и даже машины из кортежа тоже красного цвета. Теплый прием во всех смыслах. Температура воздуха только это подчеркивала: в Омане сейчас +26 градусов. Летом и того 40. В Персидском заливе – гимн Беларуси.

А на дворце «Аль-Алам» – в переводе с арабского «Дворец знамени» – вывешен белорусский флаг. На Востоке это нюансы, это детали, подчеркивающие отношение к персоне. Ведь это лишь рабочий визит, но церемониал соответствует статусу официального или даже государственного. На дворцовой площади выставлен конный караул, а в честь Александра Лукашенко даны залпы орудий. Этот рабочий визит Первого в Оман имеет историческое значение. Тактическое – мы укрепляем свои позиции на Ближнем Востоке. Второй момент – стратегический. Страны Персидского залива, Северной Африки – из богатых на залежи сырьевых государств – переходят в лигу государств с промышленным укладом экономики, и здесь Беларусь становится, что называется, экспортером технологий.

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:

Текущий визит в Султанат Оман является элементом стратегии по диверсификации рынков сбыта. Пока, к сожалению, товарооборот между Беларусью и Оманом в области промышленных товаров развит не так сильно, как хотелось бы и как того требует политический высокий уровень взаимоотношений между нашими странами, но вместе с тем мы видим большой потенциал по работе с данным государством.

А ведь все начиналось с того прижимистого, но непопулярного решения Первого сохранить госсобственность, школы и компетенции. Тогда мы не расприватизировались, а сейчас уж сами инвестируем в развитие других стран. Во-первых, помогаем им уйти от постколониального синдрома, во-вторых, помогая развитию бывшим сырьевым государствам, мы вносим вклад в формирование многополярного мира. Это не только экономика, это уже геополитика.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

С Йеменом он сотрудничает, с Сомали сотрудничает. Поэтому это своего рода территория для продвижения нашей продукции дальше, в очередные точки вот этой дальней дуги.

Второй день визита начался с утра. 15 декабря за столом переговоров новый лидер Султаната Оман. Но задачи те же. Состояние и перспективы развития отношений, направления, по которым можно придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству. Главы государств обменялись мнениями по актуальной международной повестке дня. До это обстоятельно провели переговоры пул министров обеих стран. Рыженков: оманские коллеги готовы к выстраиванию долгосрочных отношений. Подробности.

Оман – прибрежное государство. Вход в Персидский залив и ворота в Северную Африку. Страна усеяна фортами. Это память о сложной борьбе за свою государственность. Оман то сам был империей, то входил в разные образования. Но сейчас старейшее независимое государство Персидского залива нацелено на созидательно использование своих логистических возможностей. Мы едем туда, если образно, на тракторах, а в целом – с машиностроительными компетенциями. Укрепить позиции на Ближнем Востоке – Лукашенко встретился с Султаном Омана. Читайте здесь.

Уже в первый день сформирован райдер сотрудничества. Питание, сухое молоко, вакцины для животных и даже оборудование для производства сухого верблюжьего молока. Оман – это абсолютная монархия. Это накладывает отпечаток на работу СМИ. Зато понятно, с кем вести переговоры. Главное – договорится с главой Султаната. А наш Президент умеет находить общий язык.