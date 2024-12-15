Антисанкционный тюнинг: легковушка из белорусских комплектующих – уже реальность!

Достаточно уверенно на экономической дороге чувствуют себя наши легковые авто. Традиционно «Белджи» в топе машин, которые белорусы покупают из салона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но задача не просто дать возможность купить, это самое простое, а повысить локализацию. Об этом Президент говорил, посещая «БЕЛДЖИ» в начале года. Да, с Китаем сотрудничество идет в хорошем смысле по накатанной. Но и на себя нужно брать больше. У нас для этого есть и производственные мощности, и специалисты, каких еще поискать. Тот же «ПОЖСНАБ» в Борисове – тому подтверждение.

А еще во время той встречи на «БЕЛДЖИ» активно обсуждали создание отечественного электромобиля. Даже конкретные сроки назывались, и они поджимают. К чему такая спешка? Можно и притормозить. Но это только кажется, что времени вагон. Сейчас в мире спрос на электрокары, поэтому и нужно ловить момент, а не двигаться на минималках. Есть много тех, кто может обойти и даже подрезать. Конкуренцию никто не отменял.

На неделе наша съемочная группа побывала на трех предприятиях, которые активно подключились к автотеме. У каждого свои наработки и зона ответственности, но результат, по сути, общий: вывести наш легковой автомобиль на ровную экономическую дорогу.