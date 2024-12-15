Антисанкционный тюнинг: легковушка из белорусских комплектующих – уже реальность!
Достаточно уверенно на экономической дороге чувствуют себя наши легковые авто. Традиционно «Белджи» в топе машин, которые белорусы покупают из салона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но задача не просто дать возможность купить, это самое простое, а повысить локализацию. Об этом Президент говорил, посещая «БЕЛДЖИ» в начале года. Да, с Китаем сотрудничество идет в хорошем смысле по накатанной. Но и на себя нужно брать больше. У нас для этого есть и производственные мощности, и специалисты, каких еще поискать. Тот же «ПОЖСНАБ» в Борисове – тому подтверждение.
А еще во время той встречи на «БЕЛДЖИ» активно обсуждали создание отечественного электромобиля. Даже конкретные сроки назывались, и они поджимают. К чему такая спешка? Можно и притормозить. Но это только кажется, что времени вагон. Сейчас в мире спрос на электрокары, поэтому и нужно ловить момент, а не двигаться на минималках. Есть много тех, кто может обойти и даже подрезать. Конкуренцию никто не отменял.
На неделе наша съемочная группа побывала на трех предприятиях, которые активно подключились к автотеме. У каждого свои наработки и зона ответственности, но результат, по сути, общий: вывести наш легковой автомобиль на ровную экономическую дорогу.
Репортаж Арины Верховской.
Антисанкционный автотюнинг по-белорусски. Уже реальность. На смену импортным аналогам приходят отечественные разработки. Аккумуляторы, фары, силовая электроника, патрубки. Все эти автокомпоненты теперь выпускаем сами. Вот такой обратный эффект санкций, и белорусская промышленность выходит на новые высоты. Наши предприятия активно включились в работу по импортозамещению. Сегодня они позволяют создавать собственные машины из зробленых ў Беларусi компонентов.
EX50 – первый электромобиль в исполнении белорусского бренда «БЕЛДЖИ». Он разработан совместно с Национальной академией наук. Часть опытных образцов уже готова. Всего будет пять штук. В планах – серийный выпуск, но перед этим электрокарам необходимо пройти технические испытания и коммерческие оценки.
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Отрадно, что уже в изготовлении этих автомобилей принимали участие и предприятия Республики Беларусь. То есть новополоцкий завод «Измеритель» делал инвертор. «Первая аккумуляторная компания» делала батареи. «Могилевлифтмаш» делал электродвигатель. Ну и вот уже опытные образцы сейчас собираются у нас на заводе.
Начинку наши промышленные гиганты создают для всей линейки «Белджи». Отечественный бренд взял курс на локализацию компонентной базы – уже найдены белорусские поставщики десятков комплектующих и материалов. Это позволяет налаживать производство и строить планы. Но здесь важно учитывать два фактора. В процессе импортозамещения не должно пострадать качество. Оно должно быть таким же стопроцентным, как и задумано разработчиками. В то же время стоимость детали не должна ударить по кошельку покупателей.
Геннадий Свидерский:
Автокомпоненты должны быть конкурентоспособны. Все аккумуляторы, которые мы применяем, белорусского производства. У нас поставщики «Белшины» известны. Наш производитель тоже является нашим партнером. Есть и российские предприятия. Поскольку у нас Союзное государство, то стекла, различные приборы, они поставляются с российских предприятий.
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