Чем запомнился «Марафон единства» в Барановичах? Собрали всё самое интересное

Студотряды – это братство и целая философия. Тот, кто присоединился, наверное, никогда уже не будет прежним. Но в этом, как сказала бы молодежь, отдельный кайф. В единстве их сила и сила нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как сохранить этот дух, что в основе нашей общности? Об этом в том числе «Марафон единства», который на неделе принимали Барановичи, где своя атмосфера и уникальная афиша, составленная так, чтобы подчеркнуть особенности железнодорожной столицы Беларуси. По какому маршруту двигались участники «Марафона единства» и куда он двинется дальше? Кристина Протосовицкая присоединилась к самому народному проекту страны.

Нашими людьми Барановичи гордятся.

Своей историей и своими железнодорожными путями.

Город молодежный, город развивается.

За Барановичами будущее. И я хочу строить это будущее вместе со всеми. Земля под железными крыльями, земля долгожданных встреч и краткосрочных разлук, земля пересечения дорог и судеб, мужественных и стойких людей.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Барановичи с полуторавековой историей. Если раньше города появлялись на берегах рек, то в этом случае все было по-другому, сперва появились рельсы и шпалы. Но совсем скоро город проложит себе маршруты в небо, здесь зарождается новая для Беларуси авиаотрасль. Барановичи в годы двух мировых войн становились стратегическим транспортным центром для захватчика. И дважды героически справлялись с трудностями. Указом Президента город удостоен вымпела «За мужество и стойкость». После разрушительной Великой Отечественной войны Барановичское отделение железной дороги не только восстановило работу, но сегодня на всех пяти узлах перевозит без малого треть всех грузов внутри Беларуси, а при этом население города не превышает и 2 % от нашей республики. Если все дороги ведут в Барановичи, то все дороги в них самих – на вокзал.

Отличная выставка. Можно сравнить это и это. Большой контраст. Мы должны любить, уважать, ценить все, что дало нам наше государство. И растить таких маленьких детей, чтобы они были патриотами своей страны. Впервые БЕЛТА выстроила параллельные миры. Деградация и разрушения противопоставлены созиданию и развитию – а жителям молодого города понять это будет легче остальных, ведь пик роста еще впереди. Барановичи – город героев с железными крыльями. Авиабаза защищает воздушное пространство страны. А в истории три трагедии в небе – Карват, Куконенко, Ничипорчик. Здесь знают цену жизни людей в погонах.

Ирина Акулович, генеральный директор БЕЛТА:

Видели потрясающий ролик, который говорил о том, что Барановичи готовы встречать «Марафон единства». Это был пилот истребителя. Это армия. Все хорошо. В начале 90-х военный контингент в Беларуси один их самых многочисленных в Европе. Представьте себе молодое государство, которое получает такую махину. Как ее содержать, как с ней двигаться? Что происходит в Беларуси в начале 90-х? Режут танки, артиллерию, отправляют в Германию на переплавку. Президент не намерен резать армию, и никогда от своей позиции белорусский лидер больше не отступает. Мы с вами видим два параллельных мира. Один никогда не отказывается от своих слов, своих действий благодаря сильному лидеру, который сказал – сделал. И вот вам практически очевидная деградация. Нет войне – хотим войны. Своего рода продолжение выставки – этажом выше – в зале ожидания. Рекорд «Марафона единства» – более трех часов обсуждали диктатуру, ее мифы и правду с министром информации Маратом Марковым и политическим обозревателем Игорем Туром. Более 40 тысяч из 170 тысяч жителей Барановичей – это молодежь. Информационная война за их умы уже началась. А, возможно, и никогда не заканчивалась.

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

Мы, конечно, нацелены на вопросы людей, которые приходят сюда и в целом приходят на «Марафон единства». Кто хочет, приходите, пообщайтесь, задайте острые вопросы. И Марат Марков, и Игорь Тур очень любят отвечать на острые вопросы, потому что так нескучно. Чтобы было нескучно – это цель номер один всей нашей работы. Барановичи – это без малого 200 промышленных предприятий. Его называют городом настоящих мужчин – за брутальные производства, от вагоно- и авиаремонтного до железобетонных конструкций и автоагрегатного. А еще невест – за крупнейшее производство текстиля в Европе и СНГ и хлебозавод со сказочным кондитерским цехом. Пропуском на предприятия в эти дни стали аккаунты блогеров на сотни тысяч подписчиков и песни от знаменитых белорусских исполнителей. Здесь и одно дело делают, и работают, и поют.

Концерт великолепный. Для нас это большой праздник. Сплачивает. Мои любые артисты приехали. А еще гордятся на миллионную публику социальных сетей и искренне хотят познакомить жителей страны с истинным богатством – людьми и результатами их трудов.

Валерия Бриль, блогер:

Суммарно в нашем блогерском комьюнити миллион подписчиков. Всем расскажем, покажем. И я уверена, что мы сможем продвинуть нашу продукцию, барановичскую, дальше.