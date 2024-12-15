Рыженков: оманские коллеги готовы к выстраиванию долгосрочных отношений

Программа весьма насыщенная. Сегодня состоялись обстоятельные переговоры между лидерами государств. В повестке состояние и перспективы развития отношений, направления, по которым можно придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству. Также главы государств обменялись мнениями по актуальной международной повестке дня. Мероприятия в рамках визита продолжаются. Сегодня состоится официальный прием нашего Президента от имени султана Омана.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Чувствуется готовность наших оманских коллег к выстраиванию, как Президент у них спросил, и они ответили, именно долгосрочных отношений, не сиюминутных, сегодня купили-продали, а долгосрочных отношений с Беларусью. В основе этих отношений мы уже видим уважение друг к другу, интерес определенный, который присутствует. Мы, конечно, рассматриваем Оман как государство, которое на протяжении своей тысячелетней истории имело всегда ключевые позиции в торговле и развитии отношений во всем регионе.