Укрепить позиции на Ближнем Востоке – Лукашенко встретился с Султаном Омана

Программа весьма насыщенная. Сегодня состоялись обстоятельные переговоры между лидерами государств. В повестке состояние и перспективы развития отношений, направления, по которым можно придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству. Также главы государств обменялись мнениями по актуальной международной повестке дня. Мероприятия в рамках визита продолжаются. Сегодня состоится официальный прием нашего Президента от имени султана Омана.

Несмотря на успехи по отдельным направлениям, торгово-экономическое сотрудничество получило гораздо более скромное развитие. Среди причин: пандемия, экономические перипетии в мире, санкционные ограничения. Но теперь Оман во внешнеполитическом векторе Беларуси будет присутствовать гораздо шире. Накануне уже состоялись переговоры между министрами обеих страны.

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси: Первое, мы заинтересованы, и Оманская сторона также имеет интерес в поставках нашей белорусской промышленной продукции. В первую очередь машиностроительной продукции, пассажирской техники, грузовой, дорожно-строительной, коммунальной техники. Также высказана оманской стороной заинтересованность в поставках сельскохозяйственной техники и технологий. Очень интересует их такое направление, как тракторостроение.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Их интересует наша молочка, и это очень хорошо, потому что объемы у нас же есть, мы производим много сухого молока. На сегодня уже осуществляются поставки. Товарооборот в этом году оценивается в 5 миллионов долларов, но это не та, конечно, цифра, на которую ориентироваться будем, но начало уже есть.

Основное внимание в ходе нынешнего визита Александра Лукашенко будет уделено вопросам торгово-экономического взаимодействия. Речь о расширении товарооборота, развитии сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве. Оман имеет выход к морю и развитую портовую инфраструктуру, что может поспособствовать Беларуси закрепиться на Ближнем Востоке и в Северной Африке.