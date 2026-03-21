Проект «Запусти сердце» в Беларуси продлится до 15 мая

Еженедельно по субботам во всех регионах страны школьники осваивают полезные навыки. Под руководством преподавателей профильных вузов и студентов-волонтеров 10-классники не только изучают теорию, но и применяют знания на практике. В помощь – современные тренажеры-симуляторы.

Екатерина Локтева, учащаяся средней школы № 93 имени В.В. Коваленка Минска:

Конечно, это очень важный навык. Ты не знаешь, что может произойти в жизни, даже если это может произойти на улице с абсолютно неизвестным человеком. И в любом случае, если рядом нет людей, которые специализируются на этом, ты должен помочь.

Оксана Пуренок, заместитель начальника Республиканского центра профессиональной аттестации и симуляционного обучения Белорусского государственного медицинского университета:

В этом году уже второй раз стартует образовательный проект «Запусти сердце». Это совместный проект Министерства образования Республики Беларусь и Министерства здравоохранения. Проект очень грандиозный, школьники с большим желанием участвуют в нем, потому что первая помощь – это те навыки, которые необходимы каждому человеку.

Проект «Запусти сердце» в стране продлится до 15 мая. Планируется, что к нему присоединятся более 20 тысяч 10-классников. Финальным аккордом станет масштабный флешмоб, который объединит участников со всей Беларуси.