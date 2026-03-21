Сможет ли Индия стать новой сверхдержавой, обсудят в ток-шоу «Мнения»

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства. В мировом оркестре она претендует на роль первой скрипки.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Развитие искусственного интеллекта, робототехники. Индийские айтишники славятся во всем мире.

Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук, журналист-международник (Россия):

Да, она не сверхдержава, но, безусловно, и не региональная держава. Она выходит за рамки этого. Это особое положение Индии. Индия. Сможет ли эта страна стать новой сверхдержавой?

Дэвид Тертри, кандидат политических наук, доцент Католического института высших исследований, директор центра по изучению стран БРИКС:

Мы вступили в новую эпоху новой гонки по освоению космоса, где добавились Индия и Китай.