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Сможет ли Индия стать новой сверхдержавой, обсудят в ток-шоу «Мнения»

21 марта 2026 14:00
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства. 

В мировом оркестре она претендует на роль первой скрипки.

Сможет ли Индия стать новой сверхдержавой, обсудят в ток-шоу «Мнения»-2

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Развитие искусственного интеллекта, робототехники. Индийские айтишники славятся во всем мире.

Сможет ли Индия стать новой сверхдержавой, обсудят в ток-шоу «Мнения»-4

Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук, журналист-международник (Россия):
Да, она не сверхдержава, но, безусловно, и не региональная держава. Она выходит за рамки этого. Это особое положение Индии.

Индия. Сможет ли эта страна стать новой сверхдержавой?

Сможет ли Индия стать новой сверхдержавой, обсудят в ток-шоу «Мнения»-6

Дэвид Тертри, кандидат политических наук, доцент Католического института высших исследований, директор центра по изучению стран БРИКС:
Мы вступили в новую эпоху новой гонки по освоению космоса, где добавились Индия и Китай.

Сможет ли Индия стать новой сверхдержавой, обсудят в ток-шоу «Мнения»-8

Ольга Харина, руководитель сектора исследований Южной Азии Института Китая и современной Азии РАН, кандидат политических наук:
Индия стала одной из четырех стран, которая успешно посадила аппарат на Луну. 

Рафаэль Ордуханян:
Счет 3-1 – в нашу пользу.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 22 марта, в 22:00 на «РТР-Беларусь». 

# Международная политика

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