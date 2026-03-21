Что такое бешенство, почему оно настолько опасно и как уберечься от заражения? Поговорили с врачом

Давайте для начала расскажем, что же такое бешенство и почему оно настолько опасно?

Очень опасное заболевание. Весна, все выходят на улицу, скоро будут гулять по лесу, по паркам, контактировать с котиками, собачками, незнакомыми даже. И тут могут людей подстерегать различные опасности.

Бешенство – одно из самых опасных и коварных заболеваний в мире. О том, как защитить себя и близких, что делать при укусе животного и почему важно вовремя обращаться к врачу, мы поговорили с гостьей «Нового утра» на РТР-Беларусь Анастасией Лешкевич, заведующей отделением особо опасных инфекций отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Анастасия Лешкевич, заведующая отделением особо опасных инфекций отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Эта тема никогда не теряет своей актуальности: ни зимой, ни летом, в любое время года и в любой стране. Бешенство распространено повсеместно в разных странах мира. И чем оно интересует нас как врачей и должно интересовать людей – потому что это смертельное заболевание, к сожалению.

Оно вызывается вирусом бешенства, общего заболевания для человека и животных, и человеку передается от больных бешенством животных при различных видах контактов. Может быть не только укус – оцарапывание и даже ослюнение кожных покровов. Потому что на коже могут быть микроповреждения, невидимые глазом, через которые вирус прекрасно может попасть в организм.

И если уже вирус попал, то вылечить его невозможно?

Анастасия Лешкевич:

Если вирус попал, профилактировать бешенство возможно и нужно. Нужно в первые минуты после контакта, если видим, что животное безнадзорное, подозрительное либо собственное животное необычно себя ведет, обязательно сначала место повреждения нужно промыть водой с мылом, обработать. Лучше йодом. Либо это будет любой антисептик, который имеется дома. И незамедлительно, желательно в этот же день, обратиться в организацию здравоохранения по месту временного пребывания или по месту жительства, чтобы врач назначил курс профилактических прививок, который является единственным средством для профилактики бешенства.