Мать с 4 детьми сбросили в колодец. История деревни Стефаново, которую фашисты стёрли с лица Земли
Завершаем наше путешествие на патриотической ноте. На этом поле когда-то располагалась деревня Стефаново. Радовались трудовым успехам, и звучал детский смех. Но Великая Отечественная война сожгла жизнь дотла. Как и Хатынь, деревня не восстановилась. О жертвах геноцида молчит мемориал. На территории Белыничского района действовало три партизанских отряда.
Стефановцы активно помогали лесным бойцам продуктами питания, одеждой и были связными. Когда народные мстители уничтожители немецкие отряды, оккупанты в ярости отомстили. 22 декабря 1942 года около 70 немецких эсесовцев окружили деревню, и начался ад. Расстреливали и сжигали заживо мирное население. Самой старшей было 70. Самому маленькому – всего несколько месяцев. Из 97 сельчан выжил только один.
Олеся Бунакова, учитель истории СШ №1 г. Белыничи:
Единственный человек, который остался в живых, – это Горбачевский Роман Николаевич. Он был тяжело ранен в грудь, но смог выползти из горящего сарая. Остался жив, но остался инвалидом. В послевоенные годы Горбачевский вспоминал, что немцы врывались в дома сельчан. Несмотря на возраст, они расстреливали. Тех, кто остался жив и ранен, сгоняли в сарай, все были уничтожены. Он оказался ранен, и немцы, пнув его ногой, поняли, что он мертв, это его спасло. Через некоторое время он вылез в окно и тем самым спасся. От деревни практически ничего не осталось. Жители близлежащих деревень видели в небе густой черный дым от горящих домов. На утро, когда фашисты ушли, местные жители бросились спасать оставшихся односельчан. Никого уже не было в живых.
В 1971-м возник мемориальный комплекс. Аллею венчает памятник из гранита – мать держит на руках убитого ребенка.
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Олеся Бунакова:
В 300 метрах от мемориального комплекса находится небольшая могила. Здесь похоронена женщина Гуща-Бородинская со своими четырьмя детьми. На этом месте в годы войны находился колодец, куда сбросили ее и ее четырех маленьких детей – все погибли. В послевоенное время брат Геня на этом месте установил памятник.
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