Лукашенко: к 9 мая мы должны посеять всё, поэтому работать надо день и ночь!

Завершить посевные работы до 9 мая! Такое поручение 30 апреля дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завершить посевные работы до 9 мая! Такое поручение 30 апреля дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. 38 лет нас отделяют от той страшной техногенной катастрофы. Еще в 1990-х было принято важное и разумное решение: не забросить эти земли, а наоборот – спасти. А сегодня уже все внимание не к сохранению, а развитию этих территорий на должном уровне. Требование Президента, которое звучало не единожды: те, кто проживает на пострадавших территориях, должны чувствовать себя как и люди в остальных регионах и в социальном, и экономическом плане.
Благосостояние во многом зависит от уровня развития сельского хозяйства. О нем сегодня говорили предметно. К слову, это первое в графике Президента мероприятие после недавнего большого совещания по развитию села и повышению эффективности аграрной отрасли. Профильный министр подробно доложил главе государства о ходе посевных работ. Отдельно как обстоят дела в регионе, рассказал губернатор.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давай кратко, что тебе осталось. Сейчас надо по-военному сеять.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
44 % яровой сев…
Александр Лукашенко:
По-военному!
Анатолий Исаченко:
Принято.
Александр Лукашенко:
День и ночь. Надо сейчас вкинуть зерно в почву. Погода будет теплая, влага уходит, поэтому надо вовремя бросить туда зерно. Еще раз говорю, я хочу, чтобы ты меня услышал. Где-то надо попросить механизатора, где-то ему надо дать власть, отдать такую, которую Сталин в годы войны не имел. К 9 мая мы должны посеять все. И кукурузу в том числе. Поэтому надо работать день и ночь, от этого никуда не деться.
Лукашенко: техника для уборки камней у нас есть, но надо деньги считать иногда.
Так четко должна работать не только сельхозтехника в полях, но и кооперация на селе. Детально сегодня говорили и о работе автолавок. Президенту показали новый магазин на колесах от Белкопсоюза. В 2024 году там намерены приобрести около 118 таких машин. Александр Лукашенко поручил проработать вопрос закупки автолавок для Белкоопсоюза. При этом основные затраты должны лечь на потребкооперацию, помогут ей облисполкомы.
На этом программа визита Президента в Костюковсичский район не завершилась. Александр Лукашенко также пообщался с местными жителями. Подробнее об этом расскажем в следующих выпусках новостей.