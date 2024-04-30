Лукашенко: к 9 мая мы должны посеять всё, поэтому работать надо день и ночь!

Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. 38 лет нас отделяют от той страшной техногенной катастрофы. Еще в 1990-х было принято важное и разумное решение: не забросить эти земли, а наоборот – спасти. А сегодня уже все внимание не к сохранению, а развитию этих территорий на должном уровне. Требование Президента, которое звучало не единожды: те, кто проживает на пострадавших территориях, должны чувствовать себя как и люди в остальных регионах и в социальном, и экономическом плане.

Благосостояние во многом зависит от уровня развития сельского хозяйства. О нем сегодня говорили предметно. К слову, это первое в графике Президента мероприятие после недавнего большого совещания по развитию села и повышению эффективности аграрной отрасли. Профильный министр подробно доложил главе государства о ходе посевных работ. Отдельно как обстоят дела в регионе, рассказал губернатор.