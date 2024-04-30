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Лукашенко: к 9 мая мы должны посеять всё, поэтому работать надо день и ночь!

30 апреля 2024 10:49
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Завершить посевные работы до 9 мая! Такое поручение 30 апреля дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: к 9 мая мы должны посеять всё, поэтому работать надо день и ночь!-1

Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. 38 лет нас отделяют от той страшной техногенной катастрофы. Еще в 1990-х было принято важное и разумное решение: не забросить эти земли, а наоборот – спасти. А сегодня уже все внимание не к сохранению, а развитию этих территорий на должном уровне. Требование Президента, которое звучало не единожды: те, кто проживает на пострадавших территориях, должны чувствовать себя как и люди в остальных регионах и в социальном, и экономическом плане.

Благосостояние во многом зависит от уровня развития сельского хозяйства. О нем сегодня говорили предметно. К слову, это первое в графике Президента мероприятие после недавнего большого совещания по развитию села и повышению эффективности аграрной отрасли. Профильный министр подробно доложил главе государства о ходе посевных работ. Отдельно как обстоят дела в регионе, рассказал губернатор.

Лукашенко: к 9 мая мы должны посеять всё, поэтому работать надо день и ночь!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давай кратко, что тебе осталось. Сейчас надо по-военному сеять.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
44 % яровой сев…

Александр Лукашенко:
По-военному!

Анатолий Исаченко:
Принято.

Александр Лукашенко:
День и ночь. Надо сейчас вкинуть зерно в почву. Погода будет теплая, влага уходит, поэтому надо вовремя бросить туда зерно. Еще раз говорю, я хочу, чтобы ты меня услышал. Где-то надо попросить механизатора, где-то ему надо дать власть, отдать такую, которую Сталин в годы войны не имел. К 9 мая мы должны посеять все. И кукурузу в том числе. Поэтому надо работать день и ночь, от этого никуда не деться.

Лукашенко: техника для уборки камней у нас есть, но надо деньги считать иногда.

Лукашенко: к 9 мая мы должны посеять всё, поэтому работать надо день и ночь!-7

Так четко должна работать не только сельхозтехника в полях, но и кооперация на селе. Детально сегодня говорили и о работе автолавок. Президенту показали новый магазин на колесах от Белкопсоюза. В 2024 году там намерены приобрести около 118 таких машин. Александр Лукашенко поручил проработать вопрос закупки автолавок для Белкоопсоюза. При этом основные затраты должны лечь на потребкооперацию, помогут ей облисполкомы.

Лукашенко: к 9 мая мы должны посеять всё, поэтому работать надо день и ночь!-10

На этом программа визита Президента в Костюковсичский район не завершилась. Александр Лукашенко также пообщался с местными жителями. Подробнее об этом расскажем в следующих выпусках новостей.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Исаченко

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