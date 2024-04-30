Даже в пейзажах с российской природой можно узнать что-то белорусское. Чем известен художник Бялыницкий-Бируля?

Ольга Лейко:

Именно Левитан стал кумиром Витольда Каэтановича, он восхищался его работами и при нем говорил даже шепотом. И как раз таки Левитан – один из первых, кто заметил, что художник не просто рисует природу, а он ее слышит и чувствует. И с того момента Белыницкий-Бируля начал ходить в мастерскую к Левитану, где он учил его использовать неяркие цвета, а только тона и оттенки. И в итоге начали получаться такие невесомые, воздушные, глубокие, как бы во сне, работы.