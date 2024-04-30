Даже в пейзажах с российской природой можно узнать что-то белорусское. Чем известен художник Бялыницкий-Бируля?
Сокровище Белыничей – творчество великого пейзажиста Витольда Каэтановича Белыницкого-Бирули. Больше всего он любил изображать весну, когда все просыпается и расцветает душа. Легкий ветерок, запах молодых листочков, зазеркалье рек. Здесь можно прочувствовать все аккорды природы. Искусство, которое наполняет светом и гармонией.
Ольга Лейко, заведующий филиалом художественного музея им. В. К. Белыницкого-Бирули г. Белыничи:
Именно белорусская природа вдохновляла его на создание таких замечательных работ. Даже рисуя российскую природу, можно в каждом этюде узнать что-то белорусское.
Ольга Лейко:
Именно Левитан стал кумиром Витольда Каэтановича, он восхищался его работами и при нем говорил даже шепотом. И как раз таки Левитан – один из первых, кто заметил, что художник не просто рисует природу, а он ее слышит и чувствует. И с того момента Белыницкий-Бируля начал ходить в мастерскую к Левитану, где он учил его использовать неяркие цвета, а только тона и оттенки. И в итоге начали получаться такие невесомые, воздушные, глубокие, как бы во сне, работы.
Ольга Лейко:
На базе музея Масленникова проводятся ежегодные пленэры, посвященные памяти Витольда Каэтановича, съезжаются художники с разных стран, собираются белорусские художники, и где-то около недели они путешествуют по Беларуси. Приезжают, конечно же, на родину художника и пишут нашу природу.
Икона в Белыничах лечит онкологию и бесплодие! Побывали в белорусском городе белых ночей – подробности.