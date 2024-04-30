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Икона в Белыничах лечит онкологию и бесплодие! Побывали в белорусском городе белых ночей

30 апреля 2024 14:09
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А вы знали, что в Беларуси есть город белых ночей? Под Покровом Богородицы, со своим Стоунхенджем и россыпью озер? Эта земля вдохновляла многих писателей и художников, и сегодня мы отправимся в яркое путешествие!

Икона в Белыничах лечит онкологию и бесплодие! Побывали в белорусском городе белых ночей-1

Дети Богородицы. По-другому жителей Белыничей не назовешь. Люди разных конфессий приезжают сюда, чтобы преклониться перед чудотворной иконой Белыничской Божьей матери. Она озаряет храм в самом сердце города. И хоть это копия XIX века, море исцелений подтверждает ее силу. В специальной книге фиксируют случаи из реальной жизни. Живое доказательство помощи Царицы Небесной.

Икона в Белыничах лечит онкологию и бесплодие! Побывали в белорусском городе белых ночей-4

Елена Грибайлова, экскурсовод:
Матушка слышит всех, все просьбы, множество случаев это исцеления от онкологических заболеваний. Это пары, которые страдают бесплодием, получают исцеление от многочисленных заболеваний, алкоголизма, от наркомании.

Икона в Белыничах лечит онкологию и бесплодие! Побывали в белорусском городе белых ночей-7

Ильинская гора – местный Олимп. Самое высокое и сакральное место в Белыничах. Здесь начинался город, и была впервые явлена пресловутая икона. По легенде, в 1240-м году, когда Хан Батый напал на Киевскую Русь, монахи Киево-Печерской лавры спасали образ Богородицы древнего византийского письма.

Икона в Белыничах лечит онкологию и бесплодие! Побывали в белорусском городе белых ночей-10

Ильинский монастырь просуществовал до XIX века. Старожилы утверждают, что этот каменный крест растет из-под земли. Долго время лишь он напоминал о намоленном месте. Но в 2020-м ко Дню белорусской письменности возвели часовенку в честь пророка Божьего Ильи. Археологические раскопки показали, что на этой горе древние захоронения в три яруса! На глубине от 1, 5 метров до 20 см. Оттого в народе окрестили это место цвинтаром...

И все же, где оригинал? Вопрос без ответа.

Икона в Белыничах лечит онкологию и бесплодие! Побывали в белорусском городе белых ночей-13

Елена Грибайлова:
В 1941 году, когда враг подходил очень стремительно, руководство музея принимает решение об эвакуации своей коллекции и ценностей, все это было погружено на грузовики. Грузовики выехали, но к назначенному месту они не пришли. Что случилось с этим ценным грузом, только версии многочисленные. До сих пор эти ценности продолжают искать в пользу того, что они не пропали бесследно. В 2000 году Слуцкое Евангелие всплыло на одном из международных аукционов, и вера и надежда белыничан, что эта чудотворная икона будет нам снова явлена, воплотилась в современном гербе города Белыничи. На голубом варяжском щите золотое изображение Божьей Матери. Автор герба белыничская художница Лариса Журавович.

Икона в Белыничах лечит онкологию и бесплодие! Побывали в белорусском городе белых ночей-16

Монастырь был взорван в 60-х годах прошлого века. Лабиринт подземных ходов замуровали. Один из местных краеведов даже выдвигает версию, что, возможно, оригинал таится в подземельях, икону спрятал последний настоятель кармелитского монастыря. Уцелело лишь несколько уникальных фресок, которые вернули к жизни могилевские реставраторы. Сегодня посмотреть на «Восхождение на Голгофу» можно в художественном музее.

Даже в пейзажах с российской природой можно узнать что-то белорусское. Чем известен художник Бялыницкий-Бируля? Читать здесь.

# Религия # общество # Елена Грибайлова # Анастасия Макеева

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