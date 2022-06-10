Лукашенко – Старовойту: «По цене – качеству конкурентов нам даже в мире трудно будет найти»

Новости Беларуси. О совместном преодолении санкционного давления, критическом импорте и конкретных проектах говорили Александр Лукашенко и Роман Старовойт. 9 июня Президент Беларуси провел встречу с губернатором Курской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Договорились не только о поставках отдельных видов техники (Курская область закупит наш общественный транспорт), но и оценили возможности создания совместных производств. В условиях санкций такая форма работы на руку обеим сторонам и нашим странам. И Беларусь, и Россия, как отметил Александр Лукашенко, заинтересованы в налаживании импортозамещения. Особенно по критически важным для некоторых отраслей позициям. На эти цели и под конкретные проекты Россия выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Беларуси в данной программе. Такое решение приняли лидеры двух стран. Что касается Курской области, то Беларусь предлагает сотрудничество по линии и сельского хозяйства, и строительства. Все проекты мы готовы делать под ключ.