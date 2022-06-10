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Лукашенко – Старовойту: «По цене – качеству конкурентов нам даже в мире трудно будет найти»

10 июня 2022 06:54
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Новости Беларуси. О совместном преодолении санкционного давления, критическом импорте и конкретных проектах говорили Александр Лукашенко и Роман Старовойт. 9 июня Президент Беларуси провел встречу с губернатором Курской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко – Старовойту: «По цене – качеству конкурентов нам даже в мире трудно будет найти»-1

Договорились не только о поставках отдельных видов техники (Курская область закупит наш общественный транспорт), но и оценили возможности создания совместных производств. В условиях санкций такая форма работы на руку обеим сторонам и нашим странам. И Беларусь, и Россия, как отметил Александр Лукашенко, заинтересованы в налаживании импортозамещения. Особенно по критически важным для некоторых отраслей позициям. На эти цели и под конкретные проекты Россия выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Беларуси в данной программе. Такое решение приняли лидеры двух стран. Что касается Курской области, то Беларусь предлагает сотрудничество по линии и сельского хозяйства, и строительства. Все проекты мы готовы делать под ключ.  

Лукашенко – Старовойту: «По цене – качеству конкурентов нам даже в мире трудно будет найти»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
По цене качеству конкурентов нам даже в мире трудно будет найти. Все хотят заработать огромную сумму, побыстрее построить, неважно как. Мы люди ответственные, у нас мощнейший государственный сектор. Мы его не развалили. А в силу того, что государство стоит за спиной госкомпаний, строительных трестов, оно и несет соответствующую ответственность на государственном уровне. Словом, если вы решите работать с Беларусью, я вам могу гарантировать полную ответственность наших компаний и частных, и государственных. Готовы отвечать за их работу на вашей земле (подробнее здесь).  

Лукашенко – Старовойту: «По цене – качеству конкурентов нам даже в мире трудно будет найти»-7

Сегодня визит делегации Курской области завершается. За время пребывания в Беларуси гости успели посетить ряд крупных машиностроительных предприятий, договориться о поставках пассажирской техники, оценить технологии в сфере сельского хозяйства на БНБК и «Белагро», а также посетили международную выставку высоких технологий «ТИБО-2022».  

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# Беларусь-Россия # общество # Роман Старовойт # Александр Лукашенко # Фотофакт

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