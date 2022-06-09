Губернатор Курской области: отрадно отметить, что в Беларуси используются изделия, производимые у нас

Новости Беларуси. Без импортозамещения Беларуси и России будет сложно развиваться. Об этом 9 июня заявил Александр Лукашенко во время встречи с главой Курской области. С Романом Старовойтом в Минск приехала внушительная делегация из более 40 человек. В их числе руководители крупных предприятий, ректоры университетов, бизнесмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курская область – развитый промышленный регион. В нем базируются порядка 1 500 предприятий, ведущие направления которых – производство пищевых продуктов и их переработка. И не секрет, что белорусская продукция, особенно мясо-молочная, хорошо известна российским потребителям и пользуется повышенным спросом. В этом направлении у партнеров явно есть перспективы. Да и данный вопрос однозначно можно рассматривать с позиции импортозамещения.

Курская область России – это еще и перспективный аграрный регион с немалыми площадями сельхозугодий. А как дела с сельхозтехникой – вопрос, который напрашивается сам собой. И в этом направлении между Беларусью и российским регионом не только возможна кооперация, она уже есть.

Роман Старовойт, губернатор Курской области России:

Для нас как аграрного региона очень важно сегодня иметь возможность приобретать сельскохозяйственную технику уровня мировых стандартов, которая производится сегодня в республике. Отрадно отметить, что используются для производства этой техники комплектующие и какие-то изделия, производимые на территории нашего региона. Это и резинотехника, подшипники, какие-то детали машин. Поэтому здесь кооперация уже налицо. И сегодня, когда недружественные нам страны объявили бойкот по поставке запасных частей, по продаже этой техники, у нас есть возможность замещения.

Вы знаете, наверное, в Российской Федерации реализуются национальные проекты, инициированные нашим президентом Владимиром Путиным. На эти цели выделяются колоссальные денежные средства. Только Курской области – 7 миллиардов рублей в этом году на строительство дорог, больниц, поликлиник, ремонт и создание общественных пространств.