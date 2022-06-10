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Ни одна жалоба не останется без внимания. Какой продукт на полках магазинов на этот раз обеспокоил ФПБ?

10 июня 2022 06:44
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Новости Беларуси. Жалобы граждан на завышенную стоимость отечественных овощей не остаются без внимания со стороны профсоюзов. В ближайшие дни сотрудники Федерации устроят рейд по магазинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ни одна жалоба не останется без внимания. Какой продукт на полках магазинов на этот раз обеспокоил ФПБ?-1

Обращения, в которых покупатели недовольны качеством и стоимостью плодоовощной продукции, участились. Явный перекос цен (в частности, на огурцы и томаты) зафиксированы в регионах страны. Кроме того, не менее важным остается вопрос достаточного оснащения торговых сетей свежей продукцией нового сезона. Справедливость ценообразования ФПБ проверяет ежемесячно. С момента анализа последних данных от специалистов не ускользнуло заметное подорожание растительного масла.  

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Фотофакт

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