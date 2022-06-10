Ни одна жалоба не останется без внимания. Какой продукт на полках магазинов на этот раз обеспокоил ФПБ?

Новости Беларуси. Жалобы граждан на завышенную стоимость отечественных овощей не остаются без внимания со стороны профсоюзов. В ближайшие дни сотрудники Федерации устроят рейд по магазинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращения, в которых покупатели недовольны качеством и стоимостью плодоовощной продукции, участились. Явный перекос цен (в частности, на огурцы и томаты) зафиксированы в регионах страны. Кроме того, не менее важным остается вопрос достаточного оснащения торговых сетей свежей продукцией нового сезона. Справедливость ценообразования ФПБ проверяет ежемесячно. С момента анализа последних данных от специалистов не ускользнуло заметное подорожание растительного масла.