Устанавливают лежаки и теневые навесы. Как городские службы готовят пляжи к сезону?

Новости Беларуси. С приходом жары белорусы стали все чаще проводить свой отдых у водоемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы отдых принес только положительные эмоции, о комфорте отдыхающих коммунальные службы позаботились заранее. Только в Могилеве к купальному сезону обустроили три пляжа. Наш корреспондент Юлия Мычка побывала рядом с водоемами.

Юлия Мычка, корреспондент:

Чем выше поднимаются столбики термометра, тем больше людей пытаются сбежать из каменных джунглей поближе к живительной влаге. Лето только на старте, а берега городских водоемов уже превратились в оживленную курортную зону.

Пляжный сезон набирает обороты. Ежедневно число людей у воды заметно прирастает. Чтобы отдых принес только положительные эмоции, о комфорте отдыхающих коммунальные службы позаботились заранее. Например, в Могилеве в пляжному сезону благоустроили три места отдыха. Все они получили паспорта готовности. Пляжи обустроены раздевалками, лежаками и теневыми навесами.

Кроме этого, по необходимости зоны отдыха дополнили мусорными баками и биотуалетами. В порядок также привели стихийные пляжи. Но как бы ни старались городские службы, ежегодно им приходится ремонтировать оборудование из-за случаев вандализма. Знаки о запрете купания исчезают на глазах.

Светлана Банкузова, начальник отдела коммунального предприятия «Могилевзеленстрой»:

К сожалению, обустраиваем и ремонтируем старое, то, что приходит в негодность, что наши люди ломают. Особенно у нас любят лежаки вместо костра использовать. Это приходится восстанавливать. И знаки о запрете купания. У нас их установлено 57 штук, но стоят ли все они сегодня, тяжело сказать. Мы ставим, а на следующий день их уже нет.