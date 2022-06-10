Прямой эфир

Устанавливают лежаки и теневые навесы. Как городские службы готовят пляжи к сезону?

10 июня 2022 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С приходом жары белорусы стали все чаще проводить свой отдых у водоемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы отдых принес только положительные эмоции, о комфорте отдыхающих коммунальные службы позаботились заранее. Только в Могилеве к купальному сезону обустроили три пляжа.

Наш корреспондент Юлия Мычка побывала рядом с водоемами.

Устанавливают лежаки и теневые навесы. Как городские службы готовят пляжи к сезону?-1

Юлия Мычка, корреспондент:
Чем выше поднимаются столбики термометра, тем больше людей пытаются сбежать из каменных джунглей поближе к живительной влаге. Лето только на старте, а берега городских водоемов уже превратились в оживленную курортную зону.

Устанавливают лежаки и теневые навесы. Как городские службы готовят пляжи к сезону?-4

Пляжный сезон набирает обороты. Ежедневно число людей у воды заметно прирастает. Чтобы отдых принес только положительные эмоции, о комфорте отдыхающих коммунальные службы позаботились заранее. Например, в Могилеве в пляжному сезону благоустроили три места отдыха. Все они получили паспорта готовности. Пляжи обустроены раздевалками, лежаками и теневыми навесами.

Устанавливают лежаки и теневые навесы. Как городские службы готовят пляжи к сезону?-7

Кроме этого, по необходимости зоны отдыха дополнили мусорными баками и биотуалетами. В порядок также привели стихийные пляжи. Но как бы ни старались городские службы, ежегодно им приходится ремонтировать оборудование из-за случаев вандализма. Знаки о запрете купания исчезают на глазах.

Устанавливают лежаки и теневые навесы. Как городские службы готовят пляжи к сезону?-10

Светлана Банкузова, начальник отдела коммунального предприятия «Могилевзеленстрой»:
К сожалению, обустраиваем и ремонтируем старое, то, что приходит в негодность, что наши люди ломают. Особенно у нас любят лежаки вместо костра использовать. Это приходится восстанавливать. И знаки о запрете купания. У нас их установлено 57 штук, но стоят ли все они сегодня, тяжело сказать. Мы ставим, а на следующий день их уже нет.

Устанавливают лежаки и теневые навесы. Как городские службы готовят пляжи к сезону?-13

Юлия Мычка:
На ночь пляжи на замок не закроешь, поэтому службы города просят только об одном – более бережно относиться к оборудованию в зоне отдыха.

# Отдых # общество # Юлия Мычка # Светлана Банкузова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ни одна жалоба не останется без внимания. Какой продукт на полках магазинов на этот раз обеспокоил ФПБ?
10 июня 2022 06:44

Ни одна жалоба не останется без внимания. Какой продукт на полках магазинов на этот раз обеспокоил ФПБ?

Автоматизированную платформу для обращений граждан создадут в Беларуси
09 июня 2022 19:50

Автоматизированную платформу для обращений граждан создадут в Беларуси

Министр информации: нужно через региональную прессу наладить канал по получению проблемных вопросов
09 июня 2022 19:26

Министр информации: нужно через региональную прессу наладить канал по получению проблемных вопросов