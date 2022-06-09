Автоматизированную платформу для обращений граждан создадут в Беларуси

Новости Беларуси. Столица в эти дни встречает участников масштабного республиканского семинара. Представители регионов обсуждают вопросы организации работы с населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный посыл – система должна совершенствоваться. Поэтому к участию пригласили специалистов самых различных сфер. Критический анализ позволил взглянуть на проблемные моменты с разных сторон. О том, какие вопросы поднимались на тематических секциях – репортаж Александры Качан.

Без бумаготворчества и волокиты и, главное, для оперативного решения вопросов. На это нацелена работа службы «Одно окно», услуги которой сегодня доступны каждому белорусу. В перечне десятки административных процедур, а на вооружении самые современные технологии.

По электронной очереди просто приходишь, нажимаешь. Очень удобно. Уже который раз я прихожу, и практически нет очередей. Замечательно. И ждать недолго.

Ольга Антонова, начальник отдела № 8 администрации Фрунзенского района Минска управления и сопровождения электронных баз данных «Одно окно»:

Спектр услуг, оказываемых через службу «Одно окно», достаточно широк: это и образование, и архитектура и строительство, и социальные вопросы (потому что у нас много административных процедур, которые относятся к компетенции управления социальной защитой), жилищная политика. Работа с населением всегда в фокусе внимания государственных органов. Именно поэтому в 2005-м и была создана служба «Одно окно». Со временем она значительно трансформировалась. И сегодня эффективность ее работы оценивают участники республиканского семинара. Он посвящен как раз вопросам организации работы с населением. Участники со всех регионов страны собрались, чтобы обменяться опытом, предложить идеи и оценить возможные новации. В работе шесть тематических секций.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Секция № 2 – это работа, взаимодействие с общественными организациями. Тема этой секции неспроста, потому что непосредственно работа Министерства труда и социальной защиты – отрасль очень многогранная, которая сопровождает человека через всю его жизнь. У нас очень надежные партнеры, потому что охватить все население – от деток, людей трудоспособного возраста, пожилых людей, инвалидов – конечно, нужны очень надежные партнеры. Партнеры-профессионалы. И здесь по каждому из направлений у нас такие партнеры есть. Сегодня на этой площадке мы говорим, чего мы уже достигли, какие у нас уже есть результаты, какие у нас узкие места, чтобы расширить их с тем, чтобы максимально обеспечить качественными социальными услугами наших граждан страны.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Наработаем новые подходы, методику и формы. Много форм, но там, где человек ищет, иногда говорят: у нас не хватает власти. Да власти достаточно. Иногда не можем пользоваться тем законодательством, которое есть. У одного все получается, а у другого почему-то нет. Один договорился с людьми: сделали дорожки, садики. Глава государства по предложению Совета Республики с этого года на такие гражданские инициативы выделит деньги – миллион рублей.

Активная информатизация диктует свои правила. В Беларуси решили упорядочить работу с обращениями граждан и в интернете. И сегодня речь уже о создании современной автоматизированной платформы.

Сергей Беликов, заместитель начальника управления Министерства связи и информатизации Беларуси:

Пользователями данной системы будут являться все государственные органы и организации, то есть те, кому необходимо работать с электронными обращениями. Гражданин, войдя в эту систему, сможет выбрать любого из существующих в системе адресатов.