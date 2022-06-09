«Мы можем за это взяться». Что Лукашенко предложил построить в Курской области?

Новости Беларуси. Без импортозамещения Беларуси и России будет сложно развиваться. Об этом 9 июня заявил Александр Лукашенко во время встречи с главой Курской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это будет подтягивать взаимный товарооборот, ведь за 2021 год он составил 205 миллионов долларов. На руку сыграет и импортозамещение, которым Союзное государство сейчас активно занимается. Россия выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Беларуси в данной программе. Такое решение приняли лидеры двух стран (подробнее здесь).