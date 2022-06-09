«Мы можем за это взяться». Что Лукашенко предложил построить в Курской области?
Новости Беларуси. Без импортозамещения Беларуси и России будет сложно развиваться. Об этом 9 июня заявил Александр Лукашенко во время встречи с главой Курской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все это будет подтягивать взаимный товарооборот, ведь за 2021 год он составил 205 миллионов долларов. На руку сыграет и импортозамещение, которым Союзное государство сейчас активно занимается. Россия выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Беларуси в данной программе. Такое решение приняли лидеры двух стран (подробнее здесь).
Такой возможностью белорусам определенно надо воспользоваться. Тем более предложить можем многое, в той же строительной отрасли. Мы не раз уже показывали на деле россиянам, как быстро, качественно и, главное, по хорошей цене, можем выполнить заказ.
«Темпы не снижаются». За что губернатор Курской области поблагодарил белорусских строителей? Подробнее здесь.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Мы готовы оказывать вам услуги по капитальному ремонту жилья, проектированию, проведению инженерных изысканий. Готовы строить под ключ, поставлять лифтовое оборудование. Мы можем успешно дополнять друг друга в сфере агропромышленного комплекса. Здесь у нас наработки есть определенные, вы тоже о них знаете. Готовы представить современные технологии и оборудование по водоочистке, водоотведению. Еще раз хочу подчеркнуть, что все, что я называл, мы готовы делать под ключ. Не просто торговать, поставлять что-то в вашу область. Не без этого, конечно. Но вы должны понимать и знаете, что продать – это одно. А вот создать совместное производство, спроектировать, построить что-то нужное из социальных, промышленных объектов под ключ – мы можем за это взяться и готовы нести за это ответственность.
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